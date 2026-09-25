Eduardo Inda ha abierto este viernes en Pamplona la jornada Presente y futuro de Navarra organizada por Navarra.com con una intervención en la que ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, contra Bildu y contra el alcalde de la capital navarra, Joseba Asiron, y ha hecho un llamamiento a los navarros para que «pierdan el miedo».
El alcalde socialista de Noblejas, Agustín Jiménez Crespo, que acompañó a Pedro Sánchez en su visita al municipio toledano, fue condenado en 2008 por agredir a una concejal. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el regidor "se dirige de manera violenta" contra ella y cuando está "literalmente acorralada contra una pared, le levanta el puño" y no para de "agarrarla de la mano" hasta que recupera un documento que, en ese momento, tenía la concejal en cuestión.
Aitor Zunzarren Crespo, marido de la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aceptó en 2017 una multa de 1.680 euros por agredir a tres agentes de la Policía Municipal de Pamplona el día del Chupinazo de 2016.
El Ayuntamiento de Madrid no podrá acoger la casa de Maricarmen en su programa Reviva al tener todavía vigente una hipoteca, según han confirmado fuentes conocedoras a OKDIARIO: "Tras analizar la propuesta se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa, no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda"
El Consejo de Administración de Naturhouse, Compañía líder en nutrición y dietética, ha aprobado, en su sesión celebrada en el día de hoy, la distribución de un nuevo dividendo a cuenta por importe de 3 millones de euros, lo que supone una distribución de 0,05 euros brutos por acción.
Luis de la Fuente no hará experimentos en Wembley. España saldrá contra Inglaterra con un once reconocible y prácticamente de gala, manteniendo la columna vertebral que llevó a la Selección a conquistar el Mundial hace poco más de dos meses. El seleccionador quiere comenzar la Liga de Naciones con fuerza y apuesta por un equipo preparado para tener el balón y atacar a Inglaterra desde el primer minuto.
Donald Trump, mandatario de EEUU, ha recibido al presidente chino, Xi Jinping, como si fuera realmente el otro líder del mundo; como si la visita oficial del oriental hubiera sido un cara a cara entre los dueños del planeta. La visita de dos días ha dejado varias anécdotas, momentos de inusual protocolo y gestos personales. Ha sido su primera visita de Estado a Washington en más de una década (la anterior fue en 2015 con Obama, también con anécdota incluida), y su sexta a EEUU desde que asumió el poder.
El cine de autor estadounidense ha sumado un nuevo e incontestable nombre gracias a la plena madurez creativa demostrada por Jesse Eisenberg tras las cámaras. Con El debut (The Debut), el realizador entrega una comedia dramática impregnada de una elegancia neurótica sublime que ha convulsionado por completo la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Varios cazas de las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia han interceptado una escuadrilla de aviones de guerra rusos sobre el mar Báltico, en la primera misión conjunta de este tipo que realizan ambos países nórdicos, según ha informado la Fuerza Aérea finlandesa en un comunicado.
El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) terminó protagonizando un duro enfrentamiento verbal entre la alcaldesa, Aurora Salvador, de Confluencia de Izquierdas, y la concejala de Vox, María de los Milagros Gómez Travieso, durante el debate de una iniciativa relacionada con la situación migratoria de Ceuta.
Antonio Machado escribió esta reflexión sobre el amor tardío en una carta dirigida a Pilar de Valderrama, la mujer real detrás de Guiomar en sus poemas. La correspondencia comenzó en 1929, poco después de que ambos iniciaran una relación secreta que se prolongó varios años. De las cerca de 200 cartas que el poeta le envió, solo 36 se conservan hasta hoy, editadas por el filólogo Giancarlo Depretis. En ellas, Machado repite la misma falta de reserva para hablar de lo que sentía.
El evento After Race: del circuito a la ciudad, dirigido por OKDIARO, ha reunido a representantes institucionales, empresas y expertos para analizar el impacto del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Madrid. Luis García Abad dio comienzo dando un discurso de orgullo por la gesta que ha logrado él como director del Gran Premio de España y su equipo: "Cumplimos con los objetivos".
La renovación de Vinicius fue cuestión de estado el pasado verano en el Real Madrid. Tras enlazar dos temporadas muy por debajo del nivel al que había rendido en 2024, año en el que los blancos ganaron su última Champions League, el madridismo se preparaba para el escenario de que el brasileño se marchase.
Carlos Sainz por fin ha vuelto a sonreír. Este viernes, el español ha logrado su mejor marca de la temporada en una clasificación en el mismo sitio en el que el año pasado subió al podio por primera vez siendo piloto de Williams: Bakú. El circuito del Gran Premio de Azerbaiyán siempre se le ha dado bien y ahora, con un monoplaza mejorado tras divagar por la zona baja, el madrileño ha maximizado sus opciones para tomar la salida desde el noveno puesto, es decir, dentro de la zona de puntos de la carrera de este sábado (13:00 horas).
WiZink afronta un cambio en su cúpula directiva en un momento clave para el futuro de la entidad. Su consejero delegado, Iheb Nafaa, dejará el cargo por motivos personales, según ha comunicado el banco, mientras continúan las conversaciones con Unicaja para una posible operación corporativa.
Marius Borg ha dado un nuevo giro a su situación judicial al cambiar de abogados de cara al juicio de apelación. El hijo de Mette-Marit estará representado ahora por Alexander Greaker y Daniel Storrvik, que preparan una nueva estrategia de defensa. El nuevo equipo pretende presentar pruebas y testigos para revisar algunos de los cargos por los que fue condenado a cuatro años de prisión.
¿Hay aves en las plantas solares? ¿Qué aporta una central hidroeléctrica al territorio en el que se levanta? Son algunas de las preguntas que vuelve a plantear un formato nacido para desmontar los falsos mitos que aún separan al mundo rural de las energías renovables. Endesa ha presentado este jueves en Mañón (La Coruña) la tercera temporada de Conexión a Tierra, su videopodcast sobre la convivencia entre las renovables y el territorio, con 12 nuevos episodios que recorren ocho comunidades autónomas en busca de historias reales.
Se sabe que la semaglutida reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas graves; sin embargo, un nuevo estudio de expertos de la Universidad de Edimburgo publicado sugiere que este efecto no puede explicarse completamente por la pérdida de peso que experimentan los pacientes al tomar el fármaco.