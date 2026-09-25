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Carlos Sainz por fin ha vuelto a sonreír. Este viernes, el español ha logrado su mejor marca de la temporada en una clasificación en el mismo sitio en el que el año pasado subió al podio por primera vez siendo piloto de Williams: Bakú. El circuito del Gran Premio de Azerbaiyán siempre se le ha dado bien y ahora, con un monoplaza mejorado tras divagar por la zona baja, el madrileño ha maximizado sus opciones para tomar la salida desde el noveno puesto, es decir, dentro de la zona de puntos de la carrera de este sábado (13:00 horas).