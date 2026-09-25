Telefónica recibe ofertas por su filial de Venezuela y se da un año para venderla

Telefónica ha recibido ofertas no solicitadas por su filial de Venezuela y estudia la opción de vender y salir del país, después de 35 años en el país, según ha informado Bloomberg este viernes citando fuentes familiarizadas con la situación. Telefónica no hace comentarios sobre la noticia.

Telefónica está inmersa en una carrera por reducir su exposición en Hispanoamérica y ya ha vendido sus filiales en Colombia y otros países. Salir de la zona es una estrategia que ya puso en marcha José María Álvarez-Pallete, el anterior presidente de Telefónica, y que ha acelerado Marc Murtra desde que accedió a la presidencia de la operadora en enero de 2025.

Las fuentes citadas por la agencia señalan que cualquier acuerdo de venta de la filial de Telefónica tendrá que tener el visto bueno de los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela.

No se conoce el nombre de ninguno de los interesados, pero la información de la agencia señala que se han mantenido conversaciones con el fondo Latin America Real Assets Opportunities, un fondo con sede en Miami cofundado por Mauricio Claver-Carone.

Telefónica estaría buscando un proceso competitivo, con varios interesados para obtener un precio superior por esta filial. La decisión no está tomada y si el precio no es bueno la operadora española optaría por no vender y continuar sus operaciones en Venezuela a la espera de una oportunidad mejor.

La venta de Venezuela se enmarcaría en la estrategia de Telefónica de centrarse en sus cuatro mercados core, España, Alemania, Brasil y Reino Unido.

Las desinversiones en Hispanoamérica están a una paso de culminarse. En 2019, Telefónica tenía presencia en 14 países de la zona fruto de la expansión que llevó a cabo César Alierta. Actualmente ya sólo tiene actividad en tres países.

La salida de Venezuela es más complicada debido a la situación política. Telefónica no puede vender su filial a un inversor que no sea aceptado por el Gobierno de Venezuela y ahora también de Estados Unidos.