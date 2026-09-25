Las freidoras de aire están desapareciendo y ya tienen sustituto: en 2027 va a ser el electrodoméstico favorito de todas las casas españolas
Las freidoras que tienen base de cristal son la nueva tendencia en la cocina
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Durante los últimos años las freidoras de aire se han convertido en uno de esos electrodomésticos que podemos encontrar en cada vez más cocinas. Son rápidas, permiten preparar todo tipo de alimentos utilizando poco aceite y, además, ocupan bastante menos que un horno convencional. Sin embargo, después de años viendo prácticamente el mismo diseño, con una cesta metálica que se extrae como un cajón, empiezan a aparecer alternativas que cambian una de sus partes más reconocibles.
La tendencia que ha ganado terreno durante 2026 son las freidoras de aire con recipiente de vidrio y todo apunta a que seguiremos viendo nuevos modelos durante 2027. En realidad, no estamos ante la desaparición de la airfryer como tal, sino ante una evolución del mismo aparato. El funcionamiento apenas cambia, pero la comida se coloca en un recipiente transparente que permite verla mientras se cocina. Fabricantes como Ninja ya han desarrollado diferentes versiones de este sistema, incluyendo modelos de mayor capacidad y hasta doble recipiente, pero también podemos encontrarlas en Lidl, con una versión bastante económica.
Así son las freidoras de aire que pueden sustituir a las tradicionales
La principal diferencia se aprecia a simple vista. En muchas freidoras convencionales encontramos una cesta metálica, generalmente con algún tipo de revestimiento antiadherente. En los nuevos modelos de vidrio, la comida se introduce en un recipiente transparente diseñado para soportar las temperaturas necesarias para cocinar, aunque el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo. Una resistencia calienta el aire mientras un ventilador se encarga de hacerlo circular rápidamente alrededor de los alimentos. Por eso, quien ya utiliza una freidora de aire no tiene que aprender una nueva manera de cocinar. Los tiempos y temperaturas continúan dependiendo del alimento, la cantidad y el modelo utilizado.
Lo que cambia es la experiencia durante la preparación. Si estamos haciendo unas patatas, unas verduras o unas alitas de pollo, podemos comprobar cuánto se han dorado sin sacar continuamente el recipiente. Esto no evita que tengamos que abrirlo para remover determinados alimentos, pero sí elimina muchas de esas aperturas que hacemos únicamente para comprobar cómo va la comida.
El vidrio también cambia la limpieza de la airfryer
Otro de los motivos por los que estos modelos están llamando la atención tiene que ver con la limpieza. Las cestas tradicionales pueden acumular grasa y pequeños restos de comida en rejillas, esquinas y relieves, por lo que limpiarlas después de cada uso no siempre resulta cómodo. Un recipiente de vidrio presenta una superficie diferente y, dependiendo de su diseño, puede resultar más sencillo acceder a las zonas que se han ensuciado. Algunos modelos permiten incluso introducir tanto el recipiente como determinados accesorios en el lavavajillas. En cualquier caso, habrá que consultar las instrucciones de cada fabricante antes de hacerlo.
También desaparece del propio recipiente el revestimiento antiadherente habitual de muchas cestas metálicas. Eso no significa que todos los componentes del aparato estén necesariamente libres de revestimientos: por ejemplo, la Ninja CRISPi utiliza recipientes de vidrio sin PFAS, pero incorpora rejillas con revestimiento cerámico. El vidrio tampoco es indestructible. Hay que utilizar únicamente recipientes preparados para estas temperaturas y respetar las indicaciones sobre golpes o cambios térmicos. En el caso de CRISPi, Ninja especifica que sus recipientes TempWare están diseñados para resistir altas temperaturas y cambios de temperatura durante su uso.
Cocinar y guardar las sobras en el mismo recipiente
Aquí aparece otra de las diferencias que pueden hacer que este formato resulte especialmente práctico. Algunos fabricantes han diseñado sus recipientes para que no terminen su función cuando apagamos la freidora. La Ninja CRISPi, por ejemplo, incluye recipientes intercambiables de 1,4 y 3,8 litros y tapas para guardar posteriormente la comida. De este modo, se puede cocinar en el recipiente, servir directamente y, si sobra algo, colocar la tapa para conservarlo sin tener que pasar los alimentos a otro táper. Sus recipientes y tapas son además aptos para lavavajillas. También el modelo de Lidl antes mencionado tiene esta función.
Es una diferencia aparentemente pequeña, pero puede resultar bastante cómoda en el día a día. También encaja con el batch cooking, ya que permite preparar diferentes comidas y guardarlas directamente en los recipientes empleados para cocinar.
¿Van a desaparecer entonces las freidoras de aire tradicionales?
Por ahora, no. Las freidoras con cesta metálica siguen teniendo una oferta enorme y existen modelos de prácticamente todos los tamaños y precios. Tampoco puede darse por hecho que las de vidrio vayan a sustituirlas por completo en 2027. Lo que sí estamos viendo durante 2026 es que el formato de vidrio está creciendo y los fabricantes continúan desarrollándolo. Ninja, por ejemplo, ha ampliado CRISPi con nuevas versiones y en septiembre llegó a España su modelo DualZone, con dos recipientes de vidrio independientes para cocinar dos alimentos al mismo tiempo.
También hay aspectos en los que las freidoras tradicionales pueden seguir resultando más convenientes. El precio, el peso del recipiente y la capacidad son cuestiones que habrá que comparar antes de elegir. La ventaja del vidrio dependerá, por tanto, de lo que busque cada usuario. Pero la idea tiene algo a su favor por su sencillez: no obliga a renunciar a la airfryer ni a cambiar la manera de cocinar. Simplemente sustituye el cajón opaco por un recipiente que podemos ver, lavar y, en determinados modelos, utilizar después para conservar la comida. Si la tendencia continúa durante 2027, la próxima freidora de aire que entre en muchas cocinas podría parecerse bastante menos a las que hemos utilizado hasta ahora.