Ni Cosori ni Ninja: va a haber colas en Lidl a partir de hoy por la freidora de aire de 1500 W y recipiente de vidrio que está destruyendo a la competencia

Las freidoras de aire llevan ya unos cuantos años instaladas en nuestras cocinas y, a estas alturas, resulta difícil sorprender con una nueva. Las hay enormes, que son de doble cesta, con pantalla táctil y hasta modelos capaces de cocinar dos platos a temperaturas diferentes. Sin embargo, Lidl ha apostado esta vez por cambiar precisamente una de las partes que menos suele variar: el recipiente en el que colocamos los alimentos.

La cadena tiene a la venta una freidora de aire SilverCrest de 1.500 W con recipientes de vidrio que permite ver cómo avanza la preparación sin tener que sacar la cesta. Cuesta 69,99 euros y llega además con dos tamaños diferentes, de 2 y 4 litros, por lo que podemos utilizar uno u otro dependiendo de lo que vayamos a cocinar. Una alternativa bastante peculiar frente a las clásicas airfryers de marcas como Cosori o Ninja, especialmente para quienes prefieren cocinar directamente sobre cristal.

Colas en Lidl por la freidora de aire de 1500 W y recipiente de vidrio

Lo primero que llama la atención de este modelo es su diseño. En lugar de la habitual cubeta opaca que obliga a abrir la freidora para comprobar si las patatas están doradas o si el pollo necesita unos minutos más, los recipientes son transparentes. De esta manera podemos controlar visualmente la comida mientras se está preparando. SilverCrest incluye dos recipientes de vidrio resistentes a la temperatura. El pequeño tiene 2 litros de capacidad y está pensado principalmente para raciones individuales. Según Lidl, permite preparar hasta 250 gramos de patatas fritas. El grande alcanza los 4 litros, admite hasta 650 gramos de patatas y tiene espacio incluso para cocinar un pollo entero.

Esta combinación resuelve además uno de los problemas habituales de comprar una freidora demasiado grande cuando se vive solo o en pareja. No hace falta utilizar siempre los cuatro litros para preparar una pequeña guarnición, pero tampoco nos quedamos limitados a un recipiente pequeño cuando hay más personas en casa.

Dos recipientes que también sirven para guardar la comida

El cristal tiene aquí otra utilidad que va más allá de poder observar los alimentos mientras se cocinan. Los dos recipientes vienen acompañados de tapas herméticas, de modo que la comida puede conservarse directamente en ellos una vez terminada. En la práctica significa ahorrarse algún que otro cacharro. Podemos cocinar en el recipiente, esperar a que corresponda manipularlo con seguridad, colocar la tapa y utilizarlo después para guardar la comida sin necesidad de pasarla previamente a un táper. Lidl señala además que las tapas permiten utilizarlos para transportar alimentos.

La limpieza tampoco es complicada. Tanto los recipientes de cristal como sus tapas y la rejilla pueden meterse en el lavavajillas. Esta última incorpora un revestimiento antiadherente ILAG que, según las especificaciones del fabricante, proporciona protección frente a la corrosión.

Tiene 1.500 W y cuatro programas para cocinar

Que la cubeta sea diferente no cambia el funcionamiento básico de una airfryer. La SilverCrest utiliza circulación de aire caliente para cocinar sin necesidad de añadir aceite o grasa, aunque eso no impide utilizar una pequeña cantidad cuando la receta lo requiera. Sus 1.500 W de potencia se combinan con una temperatura regulable entre 60 y 200 ºC. El aparato se maneja mediante un regulador giratorio y dispone de cuatro programas preestablecidos: Air Fry, Roast, Refry y Keep Warm. Con ellos puede freír con aire, asar, recalentar o mantener caliente la comida, además de utilizarse para hornear y otras preparaciones.

No estamos, por tanto, ante uno de esos modelos repletos de botones y una docena de recetas automáticas. Su planteamiento es bastante más sencillo: seleccionar el modo, ajustar los parámetros necesarios y controlar la preparación a través del propio recipiente.

Cuánto cuesta la nueva freidora de aire SilverCrest de Lidl

El precio es otro de los argumentos con los que Lidl intenta hacerse un hueco en un mercado en el que hay opciones para prácticamente cualquier presupuesto. La freidora de aire de vidrio SilverCrest de 1.500 W cuesta 69,99 euros en la tienda online de Lidl. El aparato mide aproximadamente 31,4 x 36,38 x 32,56 centímetros y pesa alrededor de cinco kilos. Junto a la freidora y los recipientes se incluyen los accesorios correspondientes, las instrucciones y un recetario para empezar a utilizarla.

Lidl tampoco parte de cero con este modelo. En su propia web la freidora acumula actualmente una valoración de 4,6 estrellas sobre 5, con reseñas que destacan el diseño pero también lo bien que cocina y lo rápida que resulta. En defintivia, estamos ante una freidora bonita y eficiente que no intenta competir con las freidoras de aire más sofisticadas añadiendo más pantallas o funciones, sino cambiando algo mucho más básico: poder cocinar, ver la comida y conservarla utilizando el mismo recipiente de cristal. Por 69,99 euros, es precisamente ese detalle el que puede hacer que más de uno se lo piense antes de pagar bastante más por una airfryer de las marcas que habitualmente dominan esta categoría.