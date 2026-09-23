Muere Bruno Avelar, amigo y socio de Neymar, en un accidente de helicóptero en Brasil

El mundo de la música brasileña y el entorno empresarial de Neymar están de luto. El cantante Geraldo Antônio de Carvalho, conocido artísticamente como Rick, y el empresario Bruno Avelar han muerto en un accidente de helicóptero ocurrido en el estado brasileño de Santa Catarina. La aeronave, un Bell 430, fue localizado este martes por la mañana en una zona boscosa de la Sierra Catarinense después de casi un día de búsqueda. Ninguna de las cinco personas que viajaban a bordo ha sobrevivido.

El helicóptero había despegado durante la tarde del lunes desde Porto Belo, en la costa de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, en el interior del estado. El trayecto previsto era de unos 190 kilómetros, pero la aeronave desapareció y las autoridades pusieron en marcha un amplio dispositivo para tratar de localizarla.

Casi 24 horas de búsqueda entre la lluvia y la niebla

Las condiciones meteorológicas complicaron desde el primer momento las labores de rescate. La zona estaba afectada por lluvias, fuertes rachas de viento, niebla y una visibilidad muy reducida, en un contexto de avisos por condiciones meteorológicas adversas.

En el operativo participaron alrededor de 40 bomberos, además de perros especializados en búsqueda y rescate, más de una decena de vehículos y drones con cámaras térmicas. La Fuerza Aérea Brasileña también intervino en la búsqueda y fueron sus aeronaves las que consiguieron localizar desde el aire los restos del helicóptero. A primera hora de la tarde, los equipos de emergencia pudieron acceder hasta el lugar del siniestro. Allí confirmaron la peor noticia: los cinco ocupantes habían fallecido. Además de Rick y Bruno Avelar, en la aeronave viajaban el productor audiovisual Paulo Soares y los dos miembros de la tripulación.

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Rick, una de las voces más populares del sertanejo

La muerte de Rick supone un duro golpe para la música brasileña. Geraldo Antônio de Carvalho tenía 59 años y alcanzó la fama como integrante de Rick & Renner, una de las parejas más conocidas de la música sertaneja brasileña desde los años noventa. Durante décadas, el dúo consiguió hacerse un hueco entre los grandes nombres del género gracias a canciones como Ela é Demais, Cara de Pau o Filha. Rick había mantenido además una larga trayectoria sobre los escenarios y en los últimos tiempos había retomado su colaboración con Renner con motivo de una gira conmemorativa.

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Bruno Avelar, vinculado al entorno de Neymar

Entre las víctimas también se encuentra Bruno Avelar, empresario de 41 años y persona cercana a Neymar. Avelar mantenía relación con el entorno empresarial del futbolista brasileño y había participado en diferentes proyectos junto al círculo del jugador. Su nombre también estaba relacionado con el Instituto Proyecto Neymar Jr., especialmente con iniciativas y subastas de carácter benéfico vinculadas a la organización.

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Un Bell 430 con el permiso de vuelo vigente

El helicóptero accidentado era un Bell 430 fabricado en 2001 y con matrícula PP-MGR. El modelo tiene capacidad para un piloto y hasta siete pasajeros. Según los datos facilitados por la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (Anac), la aeronave se encontraba en situación regular y contaba con un permiso de vuelo vigente hasta agosto de 2027. Por el momento, las causas que provocaron que el helicóptero se precipitara en esta zona montañosa no han sido determinadas.