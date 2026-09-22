Un funcionario, sobre el complemento de jubilación anticipada: «Si solamente 1 de cada 10 perciben el complemento, difícilmente podemos afirmar que el problema haya sido resuelto»

Los cambios que pueden llegar a producirse en las pensiones mantienen en alerta a los trabajadores que se jubilaron de manera anticipada tras una larga carrera de cotización. Durante el día de hoy, el congreso debatirá una proposición de ley que plantea eliminar los coeficientes reductores para quienes hayan cotizado durante 40 años o más. Lo anterior pone el foco en el complemento para determinados pensionistas que accedieron a la jubilación anticipada. Esta medida comenzó a aplicarse en marzo de 2022. Aunque, los datos del funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz muestran que el complemento no está llegando a todos los beneficiarios.

¿Quién recibe este complemento?

El 1 de mayo de 2026 había 95.500 pensionistas cobrando este complemento comparado con los 900.000 afectados aproximadamente. Por lo tanto, esto resalta que uno de cada diez pensionistas de este colectivo percibe esta compensación. Muñoz asegura que estos datos dificultan la comprobación de que el problema de las penalizaciones por jubilación anticipada esté solucionado. Además, la cuantía del complemento depende de las circunstancias de cada pensionista y se agrupa entre los 4,5 y 82 euros mensuales.

Las posibles soluciones

La ley que llega al Congreso propone eliminar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada para las personas que hayan cotizado durante 40 años o más. Al mismo tiempo, también incluirán a los que ya se encuentran jubilados, afectando a las pensiones que ya han sido reconocidas si finalmente superan toda la tramitación parlamentaria. El debate y la votación de este martes no suponen la aprobación definitiva de esta medida, pero sí la obtención del respaldo necesario para que pueda continuar su camino por el Parlamento.

Las penalizaciones actuales

Las personas que deseen adelantar su jubilación podrían sufrir una reducción de la pensión a través de los coeficientes reductores. Esta penalización depende sobre todo de los años cotizados y del tiempo que se adelante el retiro. En este tipo de jubilación, las reducciones se sitúan entre el 2,81% y el 21%, en cambio, en la modalidad involuntaria alcanzan entre el 4,75% y el 30%, dependiendo del trabajador.

Por ejemplo, la asociación de jubilados Asjubi40 reclama que se eliminen esas penalizaciones para quienes hayan cotizado durante cuatro décadas. Además, la organización ha presentado 200.000 firmas para respaldar la petición. Por lo tanto, el debate parlamentario abre la puerta a las diferencias entre las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas y el complemento creado para algunos pensionistas.