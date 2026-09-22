Ciro el Grande, fundador del Imperio aqueménida: «No soy un conquistador por la gracia de las armas, sino por la voluntad de los pueblos que he liberado»

Ciro II, conocido como Ciro el Grande, fue el fundador del Imperio aqueménida y uno de los gobernantes más importantes del mundo antiguo. Durante su reinado, iniciado hacia el año 559 a. C., los persas extendieron su dominio desde Irán hacia territorios de Asia Menor y Mesopotamia. «No soy un conquistador por la gracia de las armas, sino por la voluntad de los pueblos que he liberado» resume la imagen histórica de un rey que no sólo destacó por sus campañas militares, sino también por la manera en que presentó su dominio ante las poblaciones conquistadas.

El nacimiento de un imperio

Ciro comenzó su expansión como rey de los persas y terminó creando un imperio que se convirtió en una de las grandes potencias del Próximo Oriente. Derrotó al rey medo Astiages, incorporó el poder de Media y posteriormente conquistó el reino de Lidia, cuyo rey era Creso. La expansión continuó hasta Mesopotamia y culminó con la conquista de Babilonia en 539 a. C.

Su éxito no puede explicarse únicamente por la fuerza militar. Las fuentes antiguas y los estudios modernos muestran que el dominio aqueménida combinó campañas militares con distintas formas de administración y legitimación. La figura de Ciro adquirió además una reputación especialmente favorable en algunas tradiciones posteriores, hasta el punto de que Jenofonte lo presentó como un gobernante capaz de conseguir autoridad sobre grandes cantidades de personas mediante la persuasión y el liderazgo.

Una imagen de gobernante tolerante

La reputación de Ciro como soberano tolerante procede también de otras tradiciones. Estudios describen a Ciro como un monarca benevolente que consigue gobernar mediante la persuasión en lugar de recurrir únicamente a la fuerza.

En Babilonia, Ciro se presentó como alguien que restauraba el orden y respetaba determinadas tradiciones locales. Esa combinación entre poder militar, integración política y legitimación ante las poblaciones conquistadas explica buena parte de la extraordinaria reputación que Ciro el Grande conservaría durante siglos.

Ciro murió alrededor del año 530 a. C., durante una campaña en Asia Central. Para entonces había creado la estructura fundamental del Imperio aqueménida, que sus sucesores continuarían ampliando. Su figura quedó además incorporada a diferentes tradiciones históricas, religiosas y políticas.