Los cocineros españoles coinciden: «Para la salsa de tomate, el bicarbonato de sodio es alcalino y su alto pH neutraliza la acidez»

Varios expertos en cocina han desvelado el truco para reducir la acidez de la salsa de tomate y no está en el azúcar. Muchos profesionales de la cocina apuntan al bicarbonato de sodio como el mejor elemento para poder quitar esa acidez que siempre va incorporada en estas salsas. Eso sí, avisan que tiene que aplicarse una pequeña cantidad porque se corre el riesgo de perder el sabor de este preciado ingrediente: el tomate. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos en cocina sobre la acidez y las salsas de tomate.

El tomate es uno de los ingredientes principales de la dieta mediterránea y muy a menudo lo podemos ver en forma de salsas en platos de pasta, pizzas o lasañas. Estas salsas son un manjar que se cocina con más arte en Italia, desde donde vienen varios consejos para cocinarla de una forma más sabrosa. La chef italiana Roberta, que suele impartir consejos de cocina a través de su perfil oficial en la red social TikTok, ha desvelado el mejor truco para reducir la acidez en las salsas de tomate.

El truco para reducir la acidez en el tomate

«La acidez de tomate no se quita con azúcar», comienza diciendo la chef italiana e influencer en un vídeo publicado en las redes sociales que cuenta con miles de visitas. «Mucha gente piensa que para bajar del tomate es necesario poner azúcar», dice para desmontar el falso mito que dice que aplicando azúcar a una salsa se rebajará la acidez; esta chef deja claro que esto sólo cambiará el sabor.

«El azúcar como tal no afecta a la acidez del tomate, afecta solamente al sabor», cuenta a la vez que da una explicación. «Hace que parezca menos ácido, pero en realidad el cambio está en el sabor. En lugar del azúcar, cocina el tomate al menos durante 20-25 minutos o añade una pizca de bicarbonato», afirma sobre el truco que «neutralizará la acidez sin alterar el sabor».

Heinz Wuth, experto en ciencia y en gastronomía, también explica en un vídeo publicado en su canal de las redes sociales @cienciaycocina que el alto contenido de pH del bicarbonato de sodio «neutraliza la acidez». «Hay que tener cuidado de poner muy poco, porque un exceso puede quitar el sabor natural del tomate», afirma este experto en ciencia y gastronomía sobre los peligros de echar más bicarbonato de la cuenta a la salsa de tomate.