Invertir en tierra en Florida desde España: la nueva vía para entrar en el mercado inmobiliario de EEUU

Durante casi medio siglo, consolidar una inversión tangible en EEUU, una de las mayores economías del mundo, parecía un privilegio reservado sólo a los grandes fondos de inversión o a los círculos financieros más exclusivos. Hoy, esa barrera desaparece por completo gracias a las amplias opciones de inversión que hay al otro lado del Atlántico.

Sin duda, el mercado inmobiliario es uno de los sectores más maduros, pero también más seguros y rentables. En este sentido, American Prime, empresa líder en el mundo inmobiliario con casi 50 años de trayectoria, ayuda a sus clientes a construir su patrimonio mediante la inversión segura en bienes raíces en EEUU.

American Prime funciona como un puente directo entre los inversores internacionales y el activo más seguro y duradero del planeta: la tierra norteamericana. Y es que EEUU posee varias características que resultan atractivas para los inversores al ser un mercado enorme y diversificado, y tener, además, mecanismos fiscales específicos ventajosos para los inversores frente a otros países.

De Florida a España: abre sus puertas al mercado español

Con más de 10.000 clientes en todo el mundo que hoy dicen con orgullo «esta tierra es mía», ahora American Prime abre sus puertas a España para presentar una oportunidad sin precedentes a nuevos inversores en uno de los motores económicos de los EEUU: el Estado de Florida.

Debemos destacar que Florida no es únicamente el principal destino turístico global; sino que también estamos ante un epicentro de crecimiento demográfico exponencial, atracción de capital e infraestructuras de primer orden. Dentro de este ecosistema imparable, los especialistas de American Prime seleccionan con precisión quirúrgica ubicaciones estratégicas con un potencial de revalorización indiscutible.

Como, por ejemplo, en el Condado de Charlotte, cerca del exclusivo enclave costero de la isla de Gasparilla, ofrecen parcelas residenciales a escasos minutos de playas vírgenes del Golfo de México, campos de golf y puertos deportivos de categoría mundial. Mientras que en el Condado de Sarasota combinan dinamismo cultural, proyección comercial e inmediatez con dos aeropuertos internacionales.

Cada lote del catálogo disponible para sus inversores pasa por un riguroso proceso de auditoría y calificación previa. «No vendemos promesas sobre planos desérticos ni terrenos remotos, sino parcelas totalmente urbanizadas, con calles pavimentadas y acceso a servicios de electricidad y telecomunicaciones», explican desde American Prime.

Esta afirmación es especialmente importante, teniendo en cuenta que en Florida hay mucha tierra vacía, pero no toda es urbanizable, por lo que necesitamos el asesoramiento de especialistas como los de American Prime, que ubican en el mapa ubicaciones estratégicas y suelo con un valor y con capacidad urbanística, ideal para sus inversores presentes y futuros.

Parcelas entre los 35.000 y los 70.000 dólares

Es decir, todo está listo para tener libertad absoluta de edificación. Sólo tenemos que adquirir el terreno en propiedad absoluta hoy y construir exactamente cuando lo decidamos: sin plazos forzados, sin cronogramas obligatorios y sin penalizaciones. La tierra es de los inversores desde la compra, con título de propiedad registrado legalmente a su nombre.

Para hacer la inversión, American Prime ofrece opciones accesibles y adaptadas a distintas necesidades con parcelas estándar que fluctúan entre los 35.000 y los 70.000 dólares.

Los inversores más exclusivos, por su parte, tienen a su disposición parcelas premium que comienzan en los 900.000 dólares. Estas propiedades están ubicadas estratégicamente a sólo unos minutos del centro ecuestre más grande del mundo. Debido a su naturaleza exclusiva y para evitar confusiones en el mercado general, manejan este portafolio de manera privada y selectiva.

Una guía durante el proceso de compra

Invertir en el extranjero suele despertar inquietudes lógicas sobre trámites, legislaciones y gestiones burocráticas a miles de kilómetros. Por eso, en American Prime se encargan de todo el proceso de forma transparente y directa. Desde la selección del terreno y la gestión documental hasta el cierre legal del título en EEUU, con asistencia completa en castellano. Y, además, los inversores no necesitarán viajar ni lidiar con complejas gestiones locales para convertirse en propietario.

Dar el paso hoy es asegurar su futuro en una de las economías más robustas y líquidas del mundo. Los consultores especializados de American Prime para el mercado español están a disposición de los inversores en todo momento, con el fin de resolver todas sus consultas, presentarle planos detallados y guiarles paso a paso con total confidencialidad y rigor.

¡El momento de formar parte del crecimiento de Florida es ahora!

Llame gratuitamente desde cualquier punto de España a través de WhatsApp al (305) 786-232-1883 o visite americanprime.com. Solicite hoy su dossier informativo personalizado, sin compromiso, y descubra las oportunidades que Florida puede ofrecerle. American Prime ofrece seguridad, confianza y respaldo para su patrimonio.