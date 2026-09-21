Empezamos una nueva semana y todos aquellos que tengan que coger el coche, seguro que tendrán ganas de saber dónde repostar. El precio de la gasolina sigue siendo la preocupación de los conductores en general desde que hace meses, estallara el conflicto en Irán y los precios de los combustibles se dispararan. En un primer momento se anunciaron varias rebajas, pero todas ellas finalizarán este mes cuando el descuento actual de cinco céntimos el litro desaparezca del todo, así que estamos más atentos al precio de la gasolina y dónde se ubican las gasolineras más baratas de Madrid.

Sabemos que no es lo mismo repostar en el centro de Madrid a hacerlo en las afueras o un poco más allá, de modo que si has de llenar el depósito a primera hora de hoy lunes 21 de septiembre, ya tenemos actualizados los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica así que toma nota porque vemos ahora los listados de la gasolina más barata así como el diésel con direcciones y precios de aquellas gasolineras que son las más económicas de todas.

Precio de la gasolina hoy 21 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según señala el Geoportal, estas que enumeramos son las gasolineras más baratas para repostar a primera hora de hoy lunes en Madrid:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.739 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Arroyomolinos. Calle de Fresadores, 7. Precio: 1.779 €/l .

. Arroyomolinos. Calle de Fresadores, 7. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle de Zacarías, 20. Precio: 1.779 €/l .

. Navalcarnero. Calle de Zacarías, 20. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.779 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Ballenoil . Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . OD06 . Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.879 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.899 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.899 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y la Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.973 €/l .

. La Aldehuela y la Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.979 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.989 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II, km 26. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.994 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.999 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.999 €/l .

. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 2.019 €/l.

Diésel

Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.759 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Avenida Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.769 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.779 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l.

Con los listados que acabamos de ver, ya podemos saber hacia dónde dirigirnos en el comienzo de este lunes, pero si quieres repostar en cualquier otro momento puedes entrar tú mismo en el Geoportal y hacer tu propia consulta viendo resultados además en forma de mapa interactivo como este que puedes ver a continuación.