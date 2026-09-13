Ya es oficial: los motoristas podrán circular por el arcén desde el 1 de octubre, pero deben cumplir esta condición legal

Un total de 240 personas han perdido la vida en las carreteras españolas durante este verano, concretamente en los meses de julio y agosto, mientras que otras 926 han resultado heridas y han necesitado hospitalización tras 218 siniestros. Son los datos del balance presentado por la Dirección General de Tráfico (DGT), que reflejan un ligero aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año pasado. Este incremento se produce además en un verano marcado por un nuevo récord de movilidad en España, con un total de 102 millones de desplazamientos registrados. «Este ha sido un mal verano», afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del tradicional balance de siniestralidad.

Como aspecto positivo, el ministro ha señalado que la situación de los motoristas rompe con la tendencia al alza de los últimos años. Por primera vez desde 2014, la media diaria de fallecidos entre este colectivo se sitúa por debajo de una víctima al día. En total, durante este verano han perdido la vida 52 motoristas, 18 menos que en 2025. El descenso ha sido especialmente significativo en Galicia, Andalucía, Madrid y Cataluña. Aun así, los motoristas continúan siendo uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras. De hecho, la mitad de los fallecidos pertenecientes a este grupo perdió la vida durante el fin de semana, en carreteras convencionales y como consecuencia de una salida de vía.

Nuevas normas para los motoristas desde el 1 de octubre

El próximo 1 de octubre de 2026 entrará en vigor una importante modificación del Reglamento General de Circulación que afectará directamente a los usuarios de motocicletas y ciclomotores en España. La nueva normativa impulsada por la DGT incorpora diferentes medidas dirigidas a reforzar la seguridad de los motoristas, uno de los colectivos más vulnerables de las carreteras.

Entre los principales cambios se encuentra la obligación de utilizar guantes de protección en vías interurbanas y de llevar calzado cerrado en cualquier tipo de vía. Además, las motocicletas podrán circular por el arcén derecho a una velocidad máxima de 30 km/h cuando exista una retención, siempre que ese tramo esté específicamente habilitado y correctamente señalizado.

Es obligatorio el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros.

Se permite la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo.

Los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados.

Los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Es una infracción grave con sanción económica de 200 euros.

Guantes, calzado y casco

Además, a partir del 1 de octubre de 2026 entrará en vigor otra medida que afectará directamente a los usuarios de motocicletas y ciclomotores: tanto conductores como pasajeros estarán obligados a utilizar guantes de protección cuando circulen por vías interurbanas. El incumplimiento de esta medida se considerará una infracción grave y, por ende, conllevará una multa de 200 euros.

Otra de las grandes novedades será la obligatoriedad llevar calzado cerrado en todo momento, tanto en vías urbanas como interurbanas. Conductores y pasajeros tendrán que utilizar un calzado que cubra completamente el pie, por lo que las sandalias y chanclas dejarán de cumplir con este requisito. La normativa sólo una excepción para aquellos vehículos que tengan una estructura de autoprotección y cinturones de seguridad, siempre que estas características aparezcan recogidas en la documentación. Para el resto de motocicletas y ciclomotores, circular sin el calzado exigido será considerado una infracción grave y supondrá una multa de 200 euros.

Finalmente, la DGT exigirá que los cascos estén homologados conforme al Reglamento UNECE R22.026. La nueva normativa sobre los cascos de moto establece un protocolo de homologación más exigente, con pruebas adicionales destinadas a comprobar de forma más completa la capacidad de protección del casco. Entre las principales novedades destacan: