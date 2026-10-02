Es oficial y ya hay fecha: la DGT cambia las reglas para las motos desde el 1 de octubre incumplir esta norma puede costarte 200 euros

Desde este jueves, 1 de octubre de 2026, entran en vigor las modificaciones del Reglamento General de Circulación introducidas por el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio. Una de las principales novedades es que, por primera vez, el Reglamento incorpora una definición formal de «usuario vulnerable de la vía», que tiene en cuenta tanto el medio de desplazamiento como determinadas características físicas y de edad que pueden aumentar el riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente.

Dentro de esta categoría se encuentran los peatones, especialmente los menores, las personas mayores y quienes tienen alguna discapacidad, además de los ciclistas y los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP). También se incluyen los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores. Además, la reforma está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobada por la ONU en 2015. Entre sus ámbitos de actuación se encuentran la protección de la salud y el bienestar, el impulso de una energía asequible y menos contaminante, la creación de ciudades y comunidades más sostenibles y la lucha contra el cambio climático.

Nuevas normas para motos desde el 1 de octubre

Los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores estarán obligados a llevar guantes de protección cuando circulen por vías interurbanas. El incumplimiento de esta norma se considerará una infracción grave y puede acarrear una multa de 200 euros. Sin embargo, la obligatoriedad de utilizar guantes homologados no empezará a aplicarse hasta que entre en vigor la orden ministerial que establezca sus requisitos técnicos.

Por otro lado, deberán utilizar calzado cerrado en cualquier tipo de vía, urbana e interurbana. La medida afecta tanto a quienes conducen motocicletas y ciclomotores como a sus pasajeros, y no cumplir con esta norma también supondrá una infracción grave, sancionada con 200 euros. Por tanto, no se limita a los desplazamientos por carretera y también será aplicable cuando la circulación se produzca dentro de una localidad.

El nuevo Reglamento también contempla que las motocicletas puedan circular por el arcén derecho cuando haya congestión del tráfico, aunque esta posibilidad estará sujeta a determinadas condiciones. El tramo deberá encontrarse señalizado previamente para permitir este tipo de circulación y la velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora.

Mientras, la disposición relacionada con el uso de casco homologado entrará en vigor el 1 de octubre de 2027. A partir de entonces, los cascos utilizados por los usuarios de ciclomotores deberán estar homologados, y no sólo certificados. Entre las principales novedades se encuentran:

Ensayos de impacto más exigentes: se amplían tanto los escenarios como los niveles de las pruebas. En concreto, se incorporan 12 puntos de impacto adicionales a los 6 que se utilizaban anteriormente, lo que permite analizar el comportamiento del casco ante una mayor variedad de situaciones.

Mayor superficie del casco analizada: las pruebas abarcan más zonas y puntos de la estructura, con el objetivo de comprobar que ofrezca la máxima protección.

Análisis del impacto rotacional: se introducen ensayos específicos destinados a medir las aceleraciones de tipo rotacional, un factor que puede estar relacionado con determinados daños cerebrales en accidentes de tráfico.

Requisitos más estrictos para viseras y pantallas: se refuerzan los controles relacionados con la resistencia, la calidad óptica y el marcado, así como con las condiciones de utilización. Este aspecto cobra especial importancia en el caso de las viseras muy oscuras, que pueden estar sujetas a determinadas restricciones, especialmente durante la conducción nocturna.

Comprobación de los accesorios oficiales: el casco se analiza como un conjunto, incluyendo determinados accesorios homologados, como los intercomunicadores.

Finalmente, las motocicletas tendrán que llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad, y el conductor estará obligado a ponérselo cuando tenga que bajarse de la motocicleta y permanecer en la calzada o en el arcén de una vía interurbana, por ejemplo, en caso de avería o ante una situación de emergencia. Por su parte, quienes desarrollen su trabajo desplazándose en motocicleta deberán llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad durante la circulación, independientemente del tipo de vía por la que transiten.

Siniestralidad motociclista

Entre 2017 y 2024, 2.374 personas perdieron la vida y otras 10.845 sufrieron heridas graves en accidentes de motocicletas y ciclomotores registrados en vías interurbanas. Son datos de un estudio elaborado por el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), que ha analizado alrededor de 60.000 siniestros recogidos durante ese periodo en las estadísticas oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El informe señala que las motocicletas están implicadas en el 21% de los siniestros analizados. Su peso entre las víctimas es todavía mayor: los motoristas representan el 24,2% de las personas fallecidas y el 32,6% de los heridos graves en accidentes registrados en carretera.

Además, permite conocer en qué circunstancias se producen estos accidentes. Más de la mitad, el 52,6 %, tienen lugar en carreteras convencionales de calzada única. Además, buena parte de los siniestros se registra en situaciones que, en principio, no presentan condiciones especialmente adversas: el 53% ocurre en tramos rectos, el 87% con el firme seco, el 91% con buen tiempo, el 77% durante el día y el 84% con buena visibilidad.