La DGT lo hace oficial: este es el nuevo límite de alcoholemia para los conductores españoles a partir del 1 de octubre

Los cambios que se producirán este 1 de octubre de 2026 en las normas de tráfico españolas marcarán un antes y un después en la circulación del país. Tras más de dos décadas sin llevar a cabo una actualización profunda del Reglamento de Circulación, será el día de mañana cuando se ponga fin a las normativas vigentes de tráfico para que entren las nuevas modificaciones. Una de las reformas más llamativas del reglamento es la que se relaciona con el nuevo límite de alcohol permitido.

El nuevo umbral sitúa la tasa máxima en 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que equivale a 0,1 miligramos por litro de aire espirado. Con este nuevo límite, la cantidad de alcohol necesaria para superar la tasa permitida se alcanzará con una sóla bebida, aunque podrá variar dependiendo de el peso, sexo, cantidad ingerida y el tiempo transcurrido desde su ingesta.

¿Cuánto alcohol permite el nuevo límite?

Los nuevos límites establecidos por la DGT sitúan la ingesta de alcohol en diversas estimaciones según el tipo de bebida y el perfil del conductor. Por ejemplo, si se tratara de un hombre de entre 70 y 90 kilos, un tercio de cerveza de 330 mililitros y 5 grados produciría una tasa estimada de entre 0,21 y 0,28 g/l. Por otro lado, dos tercios lo elevarían hasta 0,43 o 0,55 g/l. En el caso de una mujer de entre 50 y 70 kilos, un sólo tercio de cerveza supondría entre 0,34 y 0,48 g/l. Con vino o cava de 12 grados, un vaso de 100 mililitros produciría entre 0,16 y 0,20 g/l en hombres y entre 0,25 y 0,35 g/l en mujeres. Además, dos vasos elevarían las tasas hasta 0,31-0,40 o 0,50-0,69 g/l.

Las bebidas de mayor graduación

El gráfico compartido por la DGT también muestra que un vaso de vermú de 70 mililitros y 17 grados se sitúa entre 0,15 y 0,20 g/l para un hombre de 70 a 90 kilos, mientras que para una mujer de 50 a 70 kilos la estimación llega a los 0,25-0,34 g/l. El caso de los licores es diferente, un vaso de 45 mililitros y 23 grados produce entre 0,13 y 0,17 g/l en hombres y entre 0,21 y 0,30 g/l en mujeres. El brandy y los combinados presentan cifras superiores. Por ejemplo, un conjunto de 50 mililitros y 38 grados alcanza entre 0,25 y 0,32 g/l en hombres y entre 0,39 y 0,55 g/l en mujeres con una sola consumición.

La cantidad adecuada para conducir

No existe una cantidad de alcohol adecuada ni segura para conducir, estas cifras son estimaciones y no determinan con exactitud la tasa de alcoholemia de una persona concreta. Además, hay que tener en cuenta que el metabolismo del alcohol varía entre indivios. Por lo tanto, la recomendación de las autoridades y de Tráfico se traduce en no conducir bajo los efectos del alcohol, incluso cuando la cantidad ingerida parezca pequeña o entre dentro del umbral permitido.