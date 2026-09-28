El Grupo Renault invertirá 600 millones de euros entre 2026 y 2030 en España para acompañar el despliegue de su plan estratégico futuREady en el país y reforzar su presencia industrial, mejorando la competitividad de sus plantas en Valladolid y Palencia.

«Es un gran momento para España y es un gran momento para el grupo porque, gracias a la adjudicación de la nueva plataforma, será la primera vez que el Grupo Renault fabrique vehículos 100% eléctricos en España». «Por tanto, creo que es importante estar preparados y posicionarse en un mercado que evidentemente en Europa irá más tarde o más temprano hacia la electrificación total», ha señalado José Antonio León Capitán, director de comunicación de Renault Group España, en una entrevista para OKDIARIO.

«Siempre decimos que España es la segunda casa del grupo Renault. Está Francia, evidentemente, pero siempre decimos que España es la segunda casa del grupo Renault. Y estos son datos objetivos. Llevamos 75 años como empresa. En España tenemos más de 7.500 empleados, producimos 350.000 coches, somos marcas líderes en el mercado, tanto Renault como Dacia, como Alpine, y por tanto tenemos todo ese bagaje social y económico que suponen las fábricas y la actividad comercial del grupo Renault».

Renault apuesta por España

El despliegue del plan estratégico futuREady en España contempla la adjudicación de cinco nuevos modelos a las factorías de Valladolid y Palencia, incluyendo dos vehículos eléctricos del segmento C. Además, la factoría de Carrocerías en Valladolid contará con una nueva línea de montaje de baterías.

León Capitan ha precisado que «la nueva plataforma va a conseguir que los vehículos que se fabriquen en Palencia tengan 750 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y con una recarga rápida de 10 minutos prácticamente para llegar al 80%». «Por tanto, al final lo que estamos diciendo es que esta plataforma permitiría que España fabrique vehículos de un altísimo nivel», ha destacado el directivo español.

La decisión de reforzar las inversiones en España se apoya en varios factores que han resultado determinantes para la adjudicación de este nuevo plan industrial, fruto del acuerdo alcanzado con la representación sindical a través de la firma del convenio colectivo 2026-2028. Entre ellos destacan la competitividad demostrada por las factorías españolas, la calidad de sus procesos productivos, la excelencia operacional alcanzada por sus equipos y la incorporación de nuevas tecnologías industriales.

«España también es clave en todo esto porque tenemos un centro de I+D+i en Valladolid con más de 700 ingenieros que están desarrollando temas como conectividad, como software, como ayudas a la conducción para toda la gama del grupo Renault, pero no en España, sino de coches que se fabrican en el resto del mundo», ha añadido el directivo.