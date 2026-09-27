El fabricante automovilístico chino GWM estudia fabricar coches en Europa y reconoce que la imposición de nuevos aranceles por parte de Bruselas puede acelerar el proceso de búsqueda de instalaciones. La compañía con sede en Baoding ya ha puesto en marcha proyectos de ensamblaje de coches eléctricos en el Viejo Continente, aunque aún no ha definido la operación ni los plazos de la misma, que se podría desarrollar en Rumania y en Bulgaria.

José Ignacio Olazabal, Country Manager de GWM España, en una entrevista para OKDIARIO que «la marca, ahora mismo, tiene un arancel al envío de coches 100% eléctricos del 10% de base, a lo que hay que sumar un 20,7% de las últimas tasas que impuso Bruselas, lo que se traduce en un total de un 30,7%, y lo que no sabemos es si esto, realmente, se extenderá en el futuro a los coches propulsados por motores híbridos o híbridos enchufables».

«No sabemos cómo van a afectar las nuevas normas que estudia la Comisión Europea (CE), pero, al final, viviremos con lo que marque la legislación europea; no tendremos más remedio si nuestro objetivo es vender en sus distintos mercados», ha confesado el directivo, en conversaciones con este diario.

GWM estudia fabricar coches en Europa

Ante este escenario de aumento de costos derivados por los aranceles, Olazabal ha señalado que «en el corto plazo, ajustaremos nuestros planes de producto a la realidad, buscando siempre lo que hemos venido a hacer, que es una operación rentable». «Lo que sí tenemos claro y nos marcan muy bien desde China es que la operación tiene que ser rentable», ha insistido.

Preguntado por si el fabricante automovilístico con sede está estudiando el inicio de la producción en Europa, Olazabal ha explicado que sí que existe esa intención y ya hay proyectos en marcha. «Hay proyectos en marcha, de los que tenemos pocos detalles, pero hay un proyecto en Bulgaria para la producción del Ora 5 con motor 100% eléctrico y supimos hace unos meses que comenzó nuestro CEO que había un proyecto en Rumanía de fabricación».

«Lógicamente, los aranceles, en su caso, aceleran este proceso de producción en Europa, que yo pienso que es una necesidad real. Si queremos ser un fabricante significativo y de volumen crítico en Europa, tenemos que fabricar en Europa más allá de los problemas que nos pueden ocasionar los aranceles por temas logísticos», ha señalado.

Mientras la guerra comercial entre Europa y China continúa. Bruselas ha pedido formalmente a Pekín que limite las ventas de vehículos híbridos al 15% en los distintos mercados europeos para evitar la imposición de nuevos aranceles a productos automovilísticos. Una situación que llega en pleno desembarco de nuevas marcas con sede en Pekín, que están comercializando sus vehículos con avanzada tecnología a precios contenidos, lo que ha provocado una gran acogida entre los consumidores, sobre todo los españoles, donde ya ocupan una de cada tres ventas.