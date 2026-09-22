Se insta a los conductores de gasolina y diésel a llenar el depósito antes de las 10 de la mañana del lunes

Ahorrar en gasolina se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los conductores en la actualidad. Para aquellas personas que utilicen un coche de gasolina o diésel, se recomienda que acudan a llenar el depósito del vehículo a primera hora de la mañana, en concreto antes de las 10:00 horas, para poder ahorrar más dinero.

Este consejo llega por los elevados precios de los carburantes desde principios de este mes debido a la tensión en Oriente Próximo y las dificultades para transportar el petróleo y derivados a través del estrecho de Ormuz. La recomendación se centra en el lunes 28 de septiembre, ya que repostar ese día antes de las 10 de la mañana permitirá a los conductores beneficiarse de precios más bajos antes de que las gasolineras actualicen sus tarifas en función de la evolución de los costes mayoristas.

Los precios actuales

Los últimos datos recogidos sitúan el precio medio de la gasolina en 1,922 euros por litro, pero existen grandes diferencias entre estaciones de servicio como que el precio mínimo registrado es de 1,359 euros y el máximo alcanza los 2,399 euros. En el caso del diésel, el precio medio se sitúa en 1,927 euros por litro, con estaciones que lo ofrecen desde 1,467 euros y otras en las que alcanza los 2,299 euros. La evolución de los últimos meses explica la preocupación de los conductores, ya que desde finales de junio hasta el 21 de septiembre, la gasolina 95 habría aumentado en torno a 0,48 euros por litro, una subida cercana al 33%.

El cambio llegará en octubre

El calendario de ayudas al combustible mantiene con incertidumbre a numerosas personas. Actualmente continúa vigente una bonificación de 5 céntimos por litro para la gasolina y 20 céntimos para el diésel, pero estas medidas tienen vigencia hasta el próximo 30 de septiembre. Así que, será a partir de octubre cuando los conductores afrontarán un nuevo incremento si no se prorroga o sustituyen esas ayudas.

Las alternativas estudiadas

El Gobierno está estudiando algunas alternativas posibles y ha reconocido que analizará la continuidad de parte del paquete anticrisis, pero no existe aún una decisión definitiva sobre qué ocurrirá con esas bonificaciones. Al mismo tiempo, la evolución internacional del petróleo continúa condicionando el precio de los carburantes. La menor oferta, las dificultades de transporte y la incertidumbre en los mercados está presionando el encarecimiento de los precios. Por lo tanto, aquellas personas que tengan previsto repostar deberán comparar los precios de las diferentes estaciones de servicio primero y tener en cuenta que no todas las gasolineras venden el combustible al mismo precio.