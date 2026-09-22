PwC alerta de que España paga los coches eléctricos un 52% más caros que China. Tanto es así que cada vehículo con este tipo de propulsión cuesta 10.200 euros más, ya que en el mercado europeo tienen un precio medio ponderado de 29.800 euros de media, lejos de los 19.600 euros de China. Una cifra que evidencia la brecha de precio que existe entre Occidente y Oriente, incluso después de que el mercado europeo haya ampliado su oferta de eléctricos asequibles, provocada por la dependencia del Viejo Continente de las materias primas para la producción de estas motorizaciones.

Según el Electric Vehicle Sales Review de PwC Autofacts, al que ha tenido acceso este diario, el precio de entrada medio ponderado de los diez BEV más vendidos en China durante el primer semestre del año es de 19.600 euros, mientras que en los cinco grandes mercados europeos -Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido- asciende a 29.800 euros.

La comparación arroja una diferencia de 10.200 euros entre ambos mercados. Para llevar a cabo el estudio, la consultora analiza en Europa las matriculaciones conjuntas de coches 100% eléctricos de Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, aunque utiliza los precios de entrada del mercado alemán para realizar la comparación. Todas las cifras están expresadas sin IVA y corresponden a julio de 2026, un matiz necesario para interpretar correctamente el dato.

España paga los eléctricos un 52% más caros

Según la patronal de los concesionarios, la composición del top 10 ayuda a explicar la diferencia entre Bruselas y Pekín. En China, cuatro de los diez eléctricos más vendidos durante el primer semestre partían de precios inferiores a 10.000 euros: Geely EX2, BYD Yuan Up, Wuling Hongguang Mini EV y Changan Nevo Q05. El MG4 completaba ese grupo con un precio incluso menor, ya que de entrada está disponible por 7.900 euros.

El Geely EX2, líder del mercado chino en ese periodo con 194.159 unidades, tiene un precio de acceso de 7.400 euros, mientras en Europa, el modelo más vendido fue el Tesla Model Y, con 61.379 unidades y un precio de entrada de 33.600 euros en Alemania. Esto es casi cuatro veces más caro que el top ventas en China.

No se trata de una comparación directa entre vehículos equivalentes en prestaciones, tamaño o posicionamiento. El ranking refleja precisamente una diferencia estructural entre ambos mercados: China dispone de un volumen mucho mayor de eléctricos de bajo coste capaces de alcanzar cifras de ventas masivas, mientras que en Europa buena parte del volumen continúa concentrándose en segmentos de precio superiores.

Caída de los precios generalizada

Sin embargo, el desembarco de nuevos fabricantes automovilísticos chinos ha presionado a las marcas europeas a lanzar nuevos eléctricos asequibles al mercado como el Renault 5, con un precio de entrada de 23.500 euros; el Citroën ë-C3, con 16.900 euros; y el Leapmotor T03, con 15.900 euros.

PwC ya mostraba en su revisión del primer trimestre que esta distancia no es puntual. Entonces, el precio medio ponderado de los diez eléctricos más vendidos era de 30.600 euros en los cinco mercados europeos y de 21.100 euros en China. En el segundo trimestre, la media europea descendió hasta 29.800 euros, pero también lo hizo con intensidad la china, hasta 19.600 euros.