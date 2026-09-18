La velocidad en las carreteras cambia a partir del 1 de octubre: la DGT estrena los límites de velocidad variables

Las nuevas modificaciones en las normas de tráfico fijan su fecha en el calendario para el próximo 1 de octubre de 2026. Entre ellas, una de las más destacadas se centra en los límites de velocidad. El límite de los 120 km/h en autopistas y autovías españolas tendrá un nuevo sistema de velocidad controlado por radares que serán capaces de modificar el límite de velocidad en función de las circunstancias de la carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya lo ha puesto en marcha como periodo de prueba en dos autopistas de Cataluña para adaptar la velocidad máxima a las condiciones de circulación y mejorar la seguridad.

Esta iniciativa se desarrollará concretamente en la AP-7 y la AP-2, donde se colocarán diferentes sistemas tecnológicos que permitirán modificar los límites cuando las circunstancias de la vía lo requieran. Además, el límite de los 120 km/h se mantendrá tal y como lo conocemos, tanto para turismos como para motocicletas. A pesar de lo anterior, los conductores podrán encontrarse con velocidades máximas diferentes en determinados momentos.

¿Qué permite el nuevo sistema?

El nuevo sistema permite establecer velocidades inferiores en situaciones que aumenten el riesgo para los conductores. Por ejemplo, la densidad del tráfico, los accidentes, las condiciones meteorológicas, la visibilidad o la presencia de obstáculos en la carretera estarán recogidas en esa nueva normativa y serán los paneles de señalización variable los que mostrarán la nueva velocidad máxima que deberán respetar los conductores. Así que un tramo de autopista puede tener un límite diferente dependiendo de las condiciones que existan en cada momento.

El caso de la AP-7

Esta nueva tecnología combina diferentes dispositivos de vigilancia y análisis para detectar situaciones que modifiquen la velocidad. Los límites pueden reducirse desde los 120 km/h habituales hasta 100, 80 o 60 km/h, dependiendo del nivel de riesgo detectado.

La velocidad en caso de niebla

La AP-2 cuenta con otro sistema diseñado especialmente para hacer frente a los episodios de niebla. Este proyecto se sitúa entre Castelldans y Les Borges Blanques, permitiendo adaptar la velocidad a la visibilidad existente. En cuanto al límite de velocidad en caso de niebla, el límite se reducirá de manera progresiva. Además, en los peores casos la velocidad máxima se establecerá en 40 km/h, protegiendo a los conductores.

La novedad principal

El límite de 120 km/h no desaparecerá ni en las autopistas ni en las autovías. La novedad principal de la DGT se sitúa en conseguir una velocidad más dinámica a través de la señalización variable. Por lo tanto, los conductores deberán asegurarse de cumplir con los paneles luminosos y respetar el límite detallado en cada tramo. Una evaluación que se utilizará como un periodo de prueba para poder implementarlo en los próximos años al resto de las carreteras españolas.