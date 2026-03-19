El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha acumulado un déficit enorme de inversión en el mantenimiento de la red de carreteras en los últimos cinco años. Una situación que ha provocado que miles de kilómetros de carretera se encuentren en mal estado, incluso poniendo en peligro a los usuarios. El déficit que ha acumulado Puente alcanza los 13.500 millones de euros, a pesar de que ha incrementado la inversión en el mantenimiento de la red de carreteras.

El Director General de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Jacobo Díaz Pineda, ha explicado a OKDIARIO que «cada vez el monto de conservación que se necesita para mantener adecuadamente nuestra red de carreteras es peor». La AEC publica cada dos años su «Informe sobre el estado de conservación de las carreteras». En el último y tras la evaluación de 4,000 kilómetros a nivel nacional, confirman que «las carreteras están cada vez peor conservadas».

Desde que Óscar Puente es ministro de Transportes, el déficit del mantenimiento de las carreteras ha aumentado casi en 4.000 millones de euros. En 2021, el déficit era de 9.000 millones de euros; actualmente ha ascendido a 13.500 millones de euros. Las carreteras se degradan si no se actúa a tiempo y, desde 2022, el deterioro de estas infraestructuras crece alrededor de un 8% anual.

«Al ritmo que estamos invirtiendo en carreteras, estas requieren un 10% más de inversión en conservación cada año. Nosotros estamos evaluando ya ese número en 13.500 millones de euros. En la situación en que nos encontramos no va a ser nada difícil que lleguemos a los 15.000 millones de euros», explica Jacobo Díaz a este periódico.

La red de carreteras de España tiene dos necesidades urgentes. Por un lado, hay 33.900 kilómetros que necesitan reparación inmediata y otros 20.400 que van a requerir obras de restauración en los próximos años.

Puente abandona las carreteras

Cada año el Estado invierte 1.500 millones de euros y las comunidades aportan la misma cifra anualmente, lo que supone un presupuesto de 3.000 millones. Debido a la falta de inversión en el mantenimiento de la red de carreteras, este presupuesto es deficitario y habría que aumentarlo en 5.000 millones anuales.

Desde que Óscar Puente es ministro de Transportes, se han dejado de invertir 2.000 millones de euros cada año desde 2021. La falta de mantenimiento de la red de carreteras durante estos cinco años ha provocado que solo a nivel estatal el déficit sea de 4.700 millones de euros.

«Hemos detectado que sólo la red de carreteras de tres comunidades autónomas está razonablemente bien. Hay 11 territorios deficientes y el que se encuentra en peor situación es Aragón», explica el D.G. de AEC. Y añade: «Las tres que salían mejor eran la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Extremadura».

Díaz confiesa que si tuviera que puntuar del 1 al 10 la calidad de la red de carreteras en España «no llega al 4 ni de coña»: «Después de haber creado una magnífica red de carreteras de alto nivel, de alta calidad, con presupuestos muy generosos, con dimensionamientos muy buenos, hemos creado buenas infraestructuras que estamos siendo incapaces de mantener».

Los principales problemas de mantenimiento que presenta la red de carreteras en España son: baches y socavones, deterioro estructural del firme y desgaste en carriles de tráfico pesado. «Todos los usuarios de las carreteras españolas se quejan cuando utilizan una autovía o se encuentran carreteras con señalización de obra futura que nunca llega», explica Díaz a OKDIARIO.

Según informes recientes de Automovilistas Europeos Asociado (2020–2024), los tramos más peligrosos para los usuarios son la A-77a (Alicante, km 0), debido al alto índice de accidentes registrados. La N-632 (Asturias, Villaviciosa–Gijón), índice de peligrosidad 167 veces superior a la media nacional. La B-23 (Barcelona, km 14) es el tramo con más accidentes en autopistas. La AP-41 (Toledo, km 17) considerado como uno de los tramos con una alta peligrosidad.