Golpe científico en la Antártida: encuentran una cápsula del tiempo de hace 6 millones de años a 200 metros de profundidad

Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, una expedición científica ha recuperado en la Antártida oriental muestras de hielo con aire atrapado de hace aproximadamente seis millones de años, consideradas una cápsula del tiempo «excepcional». El hallazgo ha tenido lugar en una región caracterizada por el frío, los fuertes vientos y un movimiento glaciar sumamente lento. Los cilindros extraídos contienen diminutas burbujas de aire que quedaron atrapadas cuando la nieve se compactó y se transformó en hielo sólido.

El estudio, encabezado por Sarah Shackleton, del Woods Hole Oceanographic Institution, y John Higgins, de la Princeton University, ambos asociados al proyecto COLDEX, una colaboración formada por 15 instituciones científicas de Estados Unidos y coordinada por la Oregon State University. El equipo logró datar directamente tanto el hielo como el aire atrapado, alcanzando una antigüedad sin precedentes en este tipo de muestras. «Los núcleos de hielo son como máquinas del tiempo que permiten a los científicos echar un vistazo a cómo era nuestro planeta en el pasado y viajar mucho más atrás de lo que imaginábamos», explicó Shackleton.

La cápsula del tiempo hallada en la Antártida

Las muestras se obtuvieron entre 150 y 206 metros de profundidad en la zona conocida como Allan Hills Blue Ice Area, una región donde las condiciones climáticas y geológicas han favorecido la conservación de hielo antiguo. A diferencia de los núcleos continuos de hielo que se perforan en el interior del continente, y que pueden requerir excavaciones de más de dos kilómetros, este hallazgo se realizó en un entorno donde la propia topografía ha ido elevando el hielo hacia la superficie con el paso del tiempo.

Pero esto no fue casual. Durante años, COLDEX ha investigado esta región con la meta de superar el récord previo de los núcleos de hielo, que se situaba en torno a los 800.000 años. Antes de esta campaña, la muestra más antigua conocida alcanzaba aproximadamente los 2,7 millones de años. Este nuevo descubrimiento no solo amplía ese registro, sino que lo duplica con creces, abriendo por primera vez una ventana directa a datos del Plioceno y el Mioceno, dos etapas clave en la historia climática terrestre.

El equipo utilizó mediciones de un isótopo del gas noble argón para datar directamente las muestras, lo que supone una diferencia importante respecto a los métodos tradicionales basados en estimaciones indirectas. Aunque el registro obtenido en Allan Hills no es continuo, proporciona una serie de «instantáneas» climáticas mucho más antiguas que las logradas hasta ahora mediante núcleos de hielo convencionales.

Los análisis de isótopos de oxígeno sugieren que esta zona de la Antártida donde se ha hallado la cápsula del tiempo ha atravesado un enfriamiento progresivo de aproximadamente 12°C a lo largo de los últimos seis millones de años. Actualmente, los investigadores están centrados en reconstruir la evolución de los gases de efecto invernadero y del calor oceánico, con nuevas campañas previstas que podrían permitir localizar hielo aún más antiguo.

El hallazgo de la cápsula del tiempo en la Antártida no representa el cierre de la investigación, sino más bien su punto de partida. El equipo de COLDEX ya ha comunicado planes para nuevas campañas de perforación entre 2026 y 2031, con la intención de localizar hielo aún más antiguo y ampliar la resolución del registro climático de la región. Cada metro adicional de hielo extraído puede conservar información clave sobre la dinámica de la atmósfera, los océanos y las capas de hielo en respuesta a variaciones naturales en los niveles de gases de efecto invernadero.

«Los núcleos de hielo antárticos constituyen un archivo único de la atmósfera terrestre y de su mayor capa de hielo existente. El núcleo de hielo continuo más antiguo se remonta a 800.000 años atrás, aunque se ha demostrado que los núcleos de hielo discontinuos de la zona de hielo azul de Allan Hills (BIA) conservan instantáneas del hielo y el aire de al menos 2,7 millones de años atrás (Ma). Aquí presentamos instantáneas de hielo y aire presuntamente del Mioceno y el Plioceno, procedentes de núcleos de hielo superficiales perforados en la BIA de Allan Hills. El hielo, datado mediante el déficit de 40Ar en el aire antiguo en comparación con la atmósfera moderna, presenta una estratigrafía compleja.

Sin embargo, las temperaturas superficiales inferidas a partir de isótopos de agua se correlacionan con la edad de la muestra e indican un enfriamiento de 12 ± 2 °C en la Antártida entre los 6 Ma y el Pleistoceno tardío. El hielo basal está prácticamente desprovisto de gases y aún no se ha datado con los métodos existentes. Este hielo sin datar se caracteriza por una temperatura isotópica 5 ± 1 °C más cálida que la muestra datada más antigua (de 6 millones de años). Especulamos que este hielo refleja la capa de nieve superficial o el permafrost que se conservó gracias al crecimiento de la capa de hielo de la Antártida Oriental durante el Mioceno medio y tardío», concluyen los investigadores.