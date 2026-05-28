Adiós al plato de ducha: la novedad práctica, cómoda y moderna que triunfa en 2026

Durante años, el plato de ducha sustituyó a la bañera en millones de hogares. Ahora, las tendencias en interiorismo han empezado a cambiar de nuevo y poco a poco se está imponiendo una nueva alternativa que está revolucionando el diseño de baños: las duchas integradas a ras de suelo. Entre sus principales ventajas destaca la accesibilidad total, ya que al no contar con escalones ni bordes permite entrar y salir con mucha más comodidad. Esto resulta especialmente práctico para familias con niños, personas mayores o quienes tienen movilidad reducida.

Además, este tipo de duchas ayuda a crear una mayor sensación de amplitud. Al eliminar barreras visuales y mantener la continuidad del suelo, el baño parece más espacioso y luminoso, incluso en estancias pequeñas. A ello se suma su estética moderna y minimalista, capaz de aportar un aspecto limpio, elegante y muy similar al de los spas. Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de limpieza. Al no haber esquinas ni perfiles complicados, se acumulan menos suciedad y humedad, por lo que el mantenimiento diario sea mucho más rápido y sencillo.

La alternativa al plato de ducha tradicional

A la hora de sustituir el plato de ducha por una ducha a ras de suelo son fundamentales para conseguir un baño moderno. Uno de los aspectos más importantes es el material. Actualmente, la resina antideslizante se ha convertido en una de las alternativas más populares gracias a su combinación de seguridad, ligereza y fácil mantenimiento. La cerámica sigue siendo una opción clásica y resistente, mientras que la piedra natural aporta un acabado más exclusivo.

Otro factor clave es la altura del plato. Los modelos extraplanos, prácticamente integrados al nivel del suelo, son los más demandados porque mejoran la continuidad visual del baño, facilitan el acceso y reducen el riesgo de tropiezos. En cuanto al diseño y el color, predominan los tonos neutros como blanco, beige o gris, así como acabados que imitan madera o piedra natural. Estas opciones ayudan a transmitir calma, armonía y una estética más relajante.

El revestimiento y el suelo también juegan un papel esencial a la hora de definir el carácter del baño. Los acabados efecto madera o piedra natural aportan calidez y una mayor conexión con la naturaleza, algo muy presente en los baños tipo spa. Por otro lado, el gresite y los mosaicos continúan siendo una alternativa muy valorada, ya que sus pequeños reflejos de luz generan dinamismo y elegancia, especialmente en la zona de ducha. Los colores suaves y neutros siguen dominando las tendencias de 2026. Tonos como blanco, arena, gris claro o beige ayudan a ampliar visualmente el espacio y generan una sensación de tranquilidad y limpieza.

En cuanto a la grifería y los accesorios, más allá de su función práctica, aportan personalidad, estilo y confort. Entre las tendencias más destacadas se encuentra la grifería en negro mate o acabado cromado. El negro mate ofrece un aire moderno y sofisticado, creando contraste con superficies claras y reforzando el estilo minimalista, mientras que el cromado clásico aporta luminosidad y sensación de limpieza.

Otro elemento cada vez más habitual es la ducha de efecto lluvia o cascada. Este tipo de rociadores proporciona un flujo de agua suave y envolvente que recuerda a las duchas de los centros de bienestar y hoteles de lujo. Finalmente, las mamparas walk-in transparentes son otro de los grandes protagonistas en los baños modernos. Al eliminar perfiles pesados y puertas voluminosas, mantienen la continuidad visual del espacio y potencian la sensación de amplitud.

Instalación

Antes de iniciar la instalación de una ducha de obra a ras de suelo, es fundamental comprobar la caída del desagüe existente. Lo recomendable es disponer de al menos un 4 % de desnivel hacia el desagüe general, mientras que el propio plato debe contar con una pendiente aproximada del 2 % hacia la válvula.

El siguiente paso consiste en preparar correctamente la base. Para ello se realiza una solera que permita nivelar el futuro plato con el resto del suelo del baño, manteniendo siempre la pendiente hacia el desagüe. Se trazan guías maestras que servirán de referencia para dirigir la caída del agua hasta la válvula. Posteriormente, se coloca la parte inferior de la válvula, unida a las tuberías mediante adhesivos o sistemas estancos adecuados, comprobando siempre la compatibilidad con tuberías de 40 o 50 mm.

La impermeabilización debe extenderse también por las paredes para evitar filtraciones y humedades, especialmente en esquinas y juntas, donde se recomienda reforzar el aislamiento con piezas específicas. Tras instalar correctamente la válvula y dejar secar el sistema, se coloca el revestimiento final, normalmente gresite antideslizante, utilizando cemento cola y comprobando que todas las piezas queden bien niveladas. La rejilla del desagüe debe quedar a ras del suelo para asegurar una evacuación eficiente del agua. Finalmente, se aplican morteros de juntas impermeables y antimoho antes de realizar la limpieza final y dejar secar completamente.