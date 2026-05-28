La reflexión vital de Confucio: «Es posible conseguir algo después de tres horas de pelea, pero seguro que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto»

Confucio (Qufu, Lu, 28 de septiembre de 551 a. C. ‑ Estado Lu, 11 de abril de 479 a. C.) murió hace más de dos mil años, pero dejó un legado en forma de filosofía, frases y forma de entender la vida tanto en China como en el resto del mundo. Este filósofo chino, padre del confucianismo, centra su ideario en la ética social y humanista que debe fluir en las relaciones entre los seres humanos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra y las mejores frases de Confucio.

«La vejez es algo bueno y placentero. Es cierto que te apartan suavemente del escenario, pero luego te dan un lugar tan cómodo en primera fila como espectador». Esta frase de Confucio se hizo viral hace unos días y eso habla de la magnitud de la figura del que es considerado como uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Por ello, su filosofía, que se basa en la llamada ley del Cielo con principios como la armonía familiar y social, sigue presente en muchas partes del mundo.

Tal fue su influencia durante su vida y obra, que después de su muerte los devotos de Confucio lideraron el confucianismo, que se basa en los movimientos espirituales, morales y rituales por los que apostó el también llamado Maestro Kong, que siempre apostó por una ética social que hiciera fluir las relaciones humanas y abogó por ello durante su peregrinaje de 14 años por todos los pueblos de China.

Eso llegó después de una vida en la que compaginó su trabajo como funcionario con algunas clases como maestro privado y su alta dosis de inteligencia le valió para ser un hombre importante del Gobierno del duque de Lu. Durante sus años en el Ministerio de Justicia, el país vivió uno de los mejores momentos de la época.

La reflexión y las frases de Confucio

«Es posible conseguir algo después de tres horas de pelea, pero seguro que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto». Esta es la última reflexión viral de Confucio, que en su vida y obra acumula un gran número de frases que son su legado para la eternidad. Son las siguientes: