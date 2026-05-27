A qué hora es y dónde ver la presentación de la candidatura de Florentino Pérez para las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez presentará su candidatura a la presidencia del Real Madrid en el que será su primer acto para presentar su proyecto para seguir liderando el club blanco. Su candidatura, ‘Mucha historia por hacer’, echa a rodar este miércoles ante los socios madridistas que deseen asistir a escucharle.

Florentino Pérez arranca su candidatura este miércoles a partir de las 19:00 horas. Una primera exposición pública después de haber convocado elecciones para que los socios lo elijan por delante de Enrique Riquelme, que comenzó a presentar su proyecto en la mañana de este mismo miércoles.

Desde que confirmó que el Real Madrid aceptaba de nuevo presentarse a la presidencia, Florentino Pérez activó su campaña para ganarse el voto del madridista. El pasado sábado colocó una lona gigante a escasos metros del Santiago Bernabéu con sus siete Copas de Europa y un lema: «Mucha historia por hacer». Para explicar su nuevo proyecto, el empresario realizará la presentación oficial en el hotel Meliá Castilla, situado en el barrio de Tetuán. Todos los socios que deseen acudir pueden hacerlo libremente.

Una comparecencia donde se espera que presente la forma de proponer un proyecto ambicioso y competitivo para despejar toda duda de que es el mejor candidato para liderar la presidencia del Real Madrid.