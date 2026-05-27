Rodrigo Hernández es una de las grandes bazas que maneja Enrique Riquelme para intentar revolucionar el presente y futuro del Real Madrid. El candidato a la presidencia blanca tiene cerrado un acuerdo con el actual líder del Manchester City y de la selección española para convertirle en una de las piezas centrales de su proyecto, si logra derrotar a Florentino Pérez en las elecciones del 7 de junio.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, las conversaciones entre el entorno de Enrique Riquelme y los representantes de Rodrigo Hernández están completamente avanzadas. El pacto es total. Si el empresario alicantino alcanza la presidencia del Real Madrid, Rodri vestirá de blanco y se convertirá en uno de los líderes del nuevo proyecto deportivo madridista.

El propio Riquelme dejó caer públicamente la existencia de grandes acuerdos cerrados durante una entrevista concedida a ABC. «Tenemos dos estrellas internacionales fichadas», aseguró el candidato, dejando entrever que ya trabaja en una hoja de ruta ambiciosa para cambiar el rumbo del club si consigue acceder al poder.

Horas después, en una entrevista en Cope, Enrique Riquelme afirmó que una de las estrellas que tiene cerradas está convocada por Luis de la Fuente para el Mundial. «Si yo soy presidente del Real Madrid, habrá un jugador del Real Madrid que habrá jugado el Mundial con la selección española», declaró. Ese futbolista es Rodrigo Hernández, Balón de Oro en 2024 y MVP de la última Eurocopa.

Rodri es uno de los nombres que más gustan dentro de ese plan. El centrocampista del Manchester City lleva años consolidado como uno de los mejores mediocentros del mundo y su perfil encajaría perfectamente en la idea de construir un equipo alrededor de jugadores con liderazgo, experiencia y peso competitivo. Además, la salida de Pep Guardiola del conjunto inglés facilitaría un escenario favorable para su marcha al Real Madrid.

Eso sí, la operación no será barata con el Manchester City. Rodrigo termina contrato con el conjunto inglés en 2027 y en el Etihad no tienen ninguna intención de dejar salir fácilmente a uno de sus futbolistas más importantes. De hecho, cualquier negociación arrancaría por encima de los 50 millones de euros, una cifra elevada teniendo en cuenta que el internacional español ya tiene 29 años y viene además de superar una grave lesión de rodilla que le mantuvo muchos meses alejado de los terrenos de juego.

El propio futbolista tampoco ha cerrado nunca la puerta al conjunto blanco. En una entrevista en Onda Cero reconoció abiertamente que en algún momento tendrá que sentarse a valorar su futuro. «Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar», explicó Rodri. Además, pese a su pasado en el Atlético de Madrid, tampoco descartó jugar algún día en el Santiago Bernabéu. «No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo», señaló.

Españolizar al Real Madrid

Enrique Riquelme tiene entre sus planes españolizar el Real Madrid. La última convocatoria de Luis de la Fuente de cara al Mundial no tiene, por primera vez en la historia de esta competición, a un madridista defendiendo al combinado nacional. Algo que el candidato a la presidencia quiere revertir y el fichaje de Rodrigo sería la primera prueba de ello.

«Esperemos, si los socios deciden, cambiar esa parte y vamos a devolver a la selección española a esas estrellas del Real Madrid que nos puedan hacer sentir orgullosos a los españoles en esa convocatoria», aseguró el candidato.

No con la actual directiva

Sin embargo, la realidad actual dentro del Real Madrid es muy distinta. Tal y como ha contado OKDIARIO, Rodrigo nunca ha sido una prioridad para la directiva encabezada por Florentino Pérez. En Valdebebas consideran que la operación tiene demasiados condicionantes y un riesgo económico importante para un futbolista que todavía genera dudas tras regresar de una lesión gravísima.

Dentro del club creen que el contexto deportivo y financiero no invita a afrontar una inversión de semejante calibre por un jugador cercano a la treintena y cuyo rendimiento todavía no ha vuelto a ser el mismo de antes de la lesión. Aun así, Enrique Riquelme ya mueve ficha y Rodrigo aparece señalado como uno de los grandes nombres de su posible revolución madridista.