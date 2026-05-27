Riquelme presenta su candidatura con un aviso: «El Real Madrid es global, pero el club es de los socios»

Enrique Riquelme dio el pistoletazo de salida a la campaña presidencial en el espacio The Sixty de la madrileña calle Padrillo, a poco menos de dos kilómetros del estadio Santiago Bernabéu. Este escenario, modernista, fue el punto de partida de la carrera electoral del aspirante a desbancar como presidente del Real Madrid a Florentino Pérez, palabras mayores. No es fácil quitar la silla del que es el mejor presidente de la historia del club blanco, pero este joven empresario de 37 años lo va a intentar.

Riquelme decidió el punto de partida y tanto los medios de comunicación como los socios madridistas respondieron. Lleno absoluto para escuchar en su primer gran acto como candidato al alicantino. Los focos le apuntaban y el alicantino no defraudó. La puesta en escena estuvo a la altura. Poca luz, música motivacional y los suyos, también los muchos socios, de pie dando la bienvendia al candidato.

Se quitó la chaqueta, probó el micrófono y empezó a contar su proyecto, ese que, según sus palabras, «ya no es improvisado». Riquelme dejó claro que en esta primera fase de la campaña se centrará en los socios, «los grandes olvidados», según Riquelme. El alicantino presentó un ambicioso proyecto que se llevaría a cabo en tres etapas en Valdebebas. «El socio será el pilar institucional, social, económico y deportivo», sentenció.

Una campaña centrada en el socio

«Hoy es un día muy especial. No hay improvisación. Llevamos trabajando en este proyecto desde 2021», comenzó. Así arrancó Enrique Riquelme un discurso en el que insistió varias veces en la idea de recuperar el peso del socio dentro de la estructura del club. «El Real Madrid es global, pero el club es de los socios», defendió.

El candidato quiso marcar distancias con la actual situación social del club y aseguró que muchos madridistas han perdido privilegios históricos. «No conozco a ningún socio abonado que pueda comprar entradas desde el minuto uno y luego están todas las reventas llenas», criticó durante su intervención.

La ‘Ciudad del Socio’, eje de su proyecto

La gran propuesta de Riquelme pasa por transformar Valdebebas con un macroproyecto bautizado como ‘Ciudad del Socio’. El empresario propone recuperar el concepto de club social con nuevas instalaciones destinadas exclusivamente al madridismo.

Entre las medidas destacan una fan zone, un hotel para socios, pistas de pádel, nuevos espacios sociales y un pabellón multiusos para el equipo de baloncesto y conciertos. «En Valdebebas ha quedado una parte que se dijo que era para el socio y no hay nada», lamentó.

«El Real Madrid de baloncesto tiene que tener su área: un pabellón para 15.000 personas. También para los conciertos, no queremos molestar a nadie. Queremos rentabilizar los conciertos», explicó.

Riquelme también defendió la creación de un espacio permanente de convivencia madridista. «Este es un centro para que cualquier madridista sepa que tiene su casa. Podremos disfrutar de partidos fuera de casa, partidos de las categorías inferiores… es una casa para el madridismo».

El Bernabéu, los abonos y la pérdida de esencia

Uno de los momentos más esperados por los duelos del club llegó cuando el candidato habló de la situación actual de los socios en el Santiago Bernabéu. «Antes, a los socios les quedaba el Bernabéu. Ahora, las aficiones visitantes tienen mejores asientos que los socios», aseguró.

También criticó las dificultades de muchos aficionados para acceder a entradas y servicios del club. Por ello, defendió la construcción de un hotel destinado especialmente a socios de fuera de Madrid con tarifas reducidas.

En esa misma línea, Riquelme insistió en que su campaña «está basada en el respeto» y en ofrecer alternativas para que después «el socio decida».

Las medidas sociales de Riquelme

El candidato presentó un amplio paquete de medidas centradas en los socios:

Garantizar que el Real Madrid siga siendo 100% propiedad de sus socios.

Reducir la cuota de socio un 50% hasta ganar otra Champions.

Crear una lista de espera pública y transparente para nuevos abonos.

Sorteo ante notario de 10.000 nuevos abonos.

Facilidades para familiares directos de socios.

Nuevo sistema de cesión de abonos.

Venta preferencial de entradas para socios no abonados.

Agrupación de abonos familiares.

Atención preferente al socio veterano.

Recuperación del homenaje del 25º aniversario de socio.

El Real Madrid Femenino y el nuevo Di Stéfano

Riquelme también dedicó parte de su discurso al crecimiento del Real Madrid Femenino. Su propuesta incluye ampliar el estadio Alfredo Di Stéfano hasta los 20.000 espectadores.

Además, dejó abierta la posibilidad de disputar encuentros del femenino en el Santiago Bernabéu. «Me encantaría ver el Santiago Bernabéu lleno para ver al Real Madrid Femenino», afirmó.

Peñas, desplazamientos y transparencia

El aspirante quiere reforzar el vínculo con las peñas mediante nuevas celebraciones, encuentros internacionales y la recuperación de la asamblea general de peñas.

En cuanto a los desplazamientos, propuso crear una agencia de viajes oficial para socios y abaratar las entradas visitantes. También planteó nuevas plataformas audiovisuales, más acceso a entrenamientos y la figura del ‘Defensor del Socio’. Otro de los pilares de su programa será la digitalización del club mediante una nueva plataforma digital y un portal de transparencia.

El ‘Caso Negreira’ y los símbolos del club

Durante el acto también hubo espacio para hablar del Caso Negreira. «Es una de las mayores faltas de respeto que hemos recibido como club y no ha pasado nada. Y no va a pasar nada», señaló.

Por último, Riquelme apostó por recuperar símbolos históricos del madridismo como el Trofeo Santiago Bernabéu y crear un Centro de Leyendas dentro del museo del club. Además, defendió una «democratización» del palco del Bernabéu mediante el sorteo de 20 invitaciones para socios en cada partido.