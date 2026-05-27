Güler desvela el mensaje que le envió Xabi Alonso después del Bayern

Arda Güler ha hablado sobre Xabi Alonso y la actualidad del Real Madrid en una entrevista que ha concedido en Turquía antes de unirse a la concentración de su selección de cara al Mundial 2026, que arranca el próximo 11 de junio. El centrocampista ha desvelado que el ex entrenador blanco le mandó un mensaje tras su doblete en la vuelta de los cuartos de final contra el Bayern de Múnich y también ha elogiado a Álvaro Arbeloa por su buen hacer en otra temporada difícil para el cuadro merengue.

Arda Güler será uno de los referentes de Turquía en el próximo Mundial, en el que su selección se enfrentará a Australia, Paraguay y Estados Unidos en el grupo D. Antes de unirse a la concentración del combinado turco, el centrocampista ha cerrado su temporada en el Real Madrid con un repaso a un año en el que se ha confirmado como un jugador de presente y futuro a pesar de los malos resultados obtenidos por el equipo, que no ha podido levantar ningún título.

El mensaje de Xabi Alonso a Güler

Arda Güler ha desvelado en esta entrevista que Xabi Alonso le mandó un mensaje después del partido de vuelta de los cuartos de final contra el Bayern en Múnich, donde marcó un doblete. «Después del partido contra el Bayern de Múnich, me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Me alegré mucho al ver el mensaje. Ojalá Dios le allane el camino. Creo que es un entrenador realmente grande», confesó.

«La verdad es que teníamos una relación estupenda. Sentí que me había entregado las llaves. Era justo lo que estaba buscando, de verdad», confesó Arda Güler sobre su etapa con Xabi Alonso en el banquillo. «Cuando te llama a su despacho y te explica algo sobre la táctica, es muy difícil no convencerse. Sabe muy bien de lo que eres capaz. Sabe muy bien lo que puede aportarte. Es decir, era un hombre que, probablemente, cada día al despertarse pensaba en cómo mejorar a este jugador, cómo comunicarse con él», manifestó sobre el ahora técnico del Chelsea.

Arda Güler también opinó sobre su relación dentro y fuera del campo con Mbappé, que ha sido una de las grandes noticias de la temporada para el Real Madrid. «Kylian y yo tenemos una manera parecida de entender el fútbol. Tenemos una química especial en el césped. Además de ser un jugador increíble, también es una gran persona fuera del campo», dijo en una entrevista concedida a TRT Spor.

Arda Güler también tuvo buenas palabras para Álvaro Arbeloa, con el que tuvo «una comunicación muy buena» y lamentó que no hubieran podido despedir la temporada con un título.