Valdano elogia a Arbeloa y explica qué pasó con Xabi Alonso: “El equipo se iba cayendo…”

Era un partido importante ante uno de los equipos más en forma de la Liga, al menos en números y con la clasificación en la mano, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa dio la cara, enseñó músculo y sumó tres puntos importantes ante el Villarreal para seguir firme en su caza por el liderato del Barcelona en esta segunda vuelta del campeonato. La mejoría de los blancos es evidente, no se le puede negar a Arbeloa con respecto a lo que estaba pasando con Xabi Alonso, algo que ha analizado un voz autorizada como Jorge Valdano.

Son muchas las voces que aseguran que no se fue paciente con Xabi Alonso, que su idea no pudo plasmarse y que se tomó el relevo con Arbeloa demasiado rápido, pero la apuesta del Real Madrid por el cambio de entrenador está dando sus frutos en resultados, con una racha más que positiva.

Jorge Valdano es consciente de ello, de que el Real Madrid con Arbeloa está mejor que con Xabi Alonso, aunque deja claro que no se cree que sea un tema físico, sino más bien motivacional: «No vamos a creernos que la buena condición física del Real Madrid contra el Villarreal va a conseguirse en una semana de trabajo, no hay ningún sustento científico…».

Para Valdano, una de las grandes diferencias del Madrid de Arbeloa con el de Alonso está siendo esa, la motivación que ha sabido inculcar el que fuera lateral blanco a la actual plantilla merengue: «¿Qué pasa? Creo que Arbeloa está trabajando muy bien en la confianza de sus jugadores, la motivación con la que jugaron contra el Villarreal ha sido tremenda. Con una conexión total en el partido, del minuto 1 al 90. Cosa que con Xabi Alonso no ocurría»,

«Con Xabi salían del vestuario con la lección muy aprendida. Durante 20 ó 25 minutos parecía que los jugadores respondían a las órdenes del entrenador, y luego el equipo se iban cayendo, se iba distrayendo, se iba quebrando… y terminaba completando partidos pobres», es el crudo análisis que hace Valdano sobre la breve etapa de Xabi Alonso, con una idea firme pero efervescente, al menos en lo que a los jugadores blancos se refiere, muy diferente al planteamiento de Arbeloa.

«Ante el Villarreal fue un partido muy rico. Es verdad que ha vuelto a ganar gracias a los goles del mejor delantero del mundo –en referencia a Mbappé–, pero no necesitó al mejor portero del mundo –por Thibaut Courtois– para ganar», analizó Valdano sobre el duelo ante el Villarreal, recalcando: «El Real Madrid estuvo muy aplicado y se está trabajando muy bien en la confianza de los jugadores».

«¿Si hay más compromiso con Arbeloa? Están más cómodos los jugadores», responde Valdano sobre las diferencias de la plantilla con Alonso y con Arbeloa, sentenciado el asunto con una reflexión en la que deja caer que hubo algo más en la abrupta salida de Xabi del Real Madrid: «Yo no sé lo que ocurrió con Xabi Alonso, pero algo ocurrió. Creo que Arbeloa está leyendo bien lo que ocurrió y lo está corrigiendo».