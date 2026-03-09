Carreras se lesiona y estará una semana de baja; Mbappé, descartado para la ida

Malas noticias en Valdebebas a dos días de jugar contra el Manchester City la ida de los octavos de final de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu. Álvaro Carreras, que apuntaba a estar contra los ingleses, finalmente será baja después de seguir sintiendo molestias y someterse a unas pruebas médicas que le han diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Estará una semana apartado de los terrenos de juego y el reto es que llegue a la vuelta.

También se deben abandonar las mínimas esperanzas que hubiese puestas en Mbappé. El francés no estará en el partido de ida, como era de esperar. Y, en estos momentos, es imposible saber si llegará a la vuelta. En su primer entrenamiento en Valdebebas tras más de 11 días, ha realizado trabajo en el gimnasio y en el césped en solitario, pero sin balón.

La parte positiva es que Rüdiger, tras trabajar al margen el domingo, ha realizado la sesión sin problemas y estará contra el Manchester City. Alaba, Bellingham, Ceballos y Militao continúan sus procesos de recuperación, mientras que Rodrygo ha realizado trabajo preparatorio para su intervención, que se llevará a cabo en los próximos días.

El resto de la plantilla trabajó con normalidad. Los jugadores comenzaron la sesión sobre el césped con trabajo de activación y diversos rondos. Posteriormente, llevaron a cabo ejercicios de posesión y de presión tras pérdida. El entrenamiento finalizó con una serie táctica y un partido.