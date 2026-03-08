Mbappé regresa en medio de la incertidumbre: «Sólo él sabe lo que hará»

La presencia de Kylian Mbappé en el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City sigue siendo una incógnita absoluta en el Real Madrid. Más allá de los plazos médicos o del trabajo que ha realizado hasta el momento en París, la realidad es que todo depende de una sola cosa: lo que tenga en la cabeza el propio delantero francés. El galo regresará a Valdebebas este domingo y trabajará en solitario. A cuatro días del encuentro, todo está en el aire.

En el club tienen claro que la decisión final pasa por las sensaciones del jugador. Mbappé está centrado en su recuperación y en seguir avanzando físicamente, pero es él quien debe valorar hasta qué punto puede asumir el riesgo de volver antes de tiempo. Si el atacante tiene interiorizado que no va a llegar en condiciones o que hacerlo supondría arriesgar de forma innecesaria su temporada, el plan cambiará automáticamente.

Sin falsas esperanzas

De hecho, el francés es el primero que está evitando generar falsas expectativas. Mbappé no quiere transmitir ningún mensaje que pueda interpretarse como una promesa de que estará ante el Manchester City este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu porque, sencillamente, ahora mismo nadie puede asegurarlo. Vender que está trabajando específicamente para llegar a dicho encuentro sería engañar a los aficionados.

Mientras continúa con su proceso de recuperación, en el Real Madrid no descartan que el verdadero objetivo esté un poco más adelante en el calendario. El delantero podría estar enfocando su trabajo para regresar en mejores condiciones en el partido de Liga frente al Elche o, incluso, en el encuentro de vuelta contra el Manchester City, donde se decidirá la eliminatoria.

Por ahora, el plan del club es claro: Mbappé solo jugará si está completamente recuperado. En el Real Madrid no quieren correr riesgos con su estrella y prefieren esperar unos días más antes que comprometer el resto de la temporada. De hecho, OKDIARIO puede asegurar que las esperanzas con la presencia del francés en la convocatoria para el partido del miércoles son mínimas, mientras que la titularidad está totalmente descartada.

Así las cosas, la gran pregunta sigue sin respuesta. Mbappé continúa trabajando para volver cuanto antes, pero la decisión final no depende de nadie más. Solo él sabe si está en condiciones de jugar el miércoles en el Santiago Bernabéu… o si su regreso tendrá que esperar. Todo irá día a día.