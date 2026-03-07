La derecha del Real Madrid no tiene defensa.

No hablamos de política ni de lo que está sucediendo en Extremadura, donde PP y VOX siguen sin ponerse de acuerdo para empezar a gobernar. Hablamos de fútbol. Hablamos del Real Madrid. Y sí, los blancos tienen un problema en el lateral derecho. Un problema mayúsculo. Porque Carvajal, por mucho que quiera, ya no puede. Y Trent, quiera o no, da la sensación de que no sabe.

Balaídos volvió a dejarlo claro. El Real Madrid tiene un agujero en el lateral derecho que deberá resolver este verano. La cuestión es que los deberes que tiene por delante la dirección deportiva entre julio y agosto son tantos que cabe preguntarse si tendrán tiempo para solucionarlos todos. Lo que sí parece evidente es que el lateral derecho necesita una reconstrucción urgente. Ante el Celta volvió a quedar patente.

Empecemos por el que está jugando. Por el supuesto titular. Por Trent Alexander-Arnold. Sí, tiene un pie derecho majestuoso. Eso es innegable. Aunque, como se escuchó en la tribuna de prensa de Balaídos, quizá no haga falta intentar siempre el pase de su vida. Pero no vamos a quitarle lo que es, posiblemente, su única gran virtud: tiene una diestra prodigiosa. El resto es otra historia. Porque es un defensa que no sabe defender o, lo que sería aún peor, que no quiere defender. Ya lo dijo Klopp nada más dejar el Liverpool: «Solo me faltó enseñarle a defender».

Trent fue incapaz de frenar a Swedberg, que le ganó la posición, levantó la cabeza y tuvo tiempo de sobra para poner un pase medido a Borja Iglesias ante la mirada del inglés. Porque defender, lo que cualquiera entiende por defender, no defendía. El gallego no falló, puso el empate y la cara de Alexander-Arnold ni se inmutó. Tampoco es novedad. Su gesto siempre es el mismo. Ni se ríe ni se enfada. Siempre la misma cara.

La realización, siempre juguetona, enfocaba en el banquillo a Dani Carvajal. El capitán no jugó ni un solo minuto en Balaídos. Hizo un esfuerzo por estar, ya que la noche anterior sufrió problemas estomacales -Arbeloa lo dejó caer en rueda de prensa sin nombrarle-, pero la realidad es otra: no está para tener continuidad. Su físico ya no le acompaña y se le ve sufrir en el costado derecho. Ni siquiera el coraje y la garra que siempre le han definido logran disimularlo.

En definitiva, el Real Madrid tiene un problema serio en el lateral derecho. Muy serio. Carvajal vive sus últimos meses como jugador del conjunto blanco, mientras que Trent continuará, pero deberá subir -y mucho- su nivel. Y lo que parece evidente es que la dirección deportiva tendrá que acudir al mercado si no quiere mirar hacia la cantera. Porque, ¿se acuerdan de David Jiménez?

La injusticia con el canterano

David Jiménez fue titular en Mestalla, firmó un gran partido y después desapareció. Literalmente. Desapareció y, en principio, no volverá a aparecer con el primer equipo esta temporada. El club, para evitar más incendios, optó por la decisión más sencilla: plegarse a las exigencias de quienes vieron su puesto amenazado. El canterano vuelve al Castilla. Y Carvajal será el suplente de Trent.