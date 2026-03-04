El Bernabéu, a examen en el Real Madrid-City con la final del Mundial 2030 en juego

El Mundial 2030 entra en una fase clave a partir de la próxima semana y el Santiago Bernabéu será uno de los escenarios principales del examen de la FIFA a la candidatura española. El organismo que preside Gianni Infantino realizará una gira por todas las ciudades que tienen un estadio como sede para inspeccionar los campos de fútbol e infraestructuras, pero su parada en Madrid tendrá un componente especial: la posibilidad de asistir al Real Madrid–Manchester City para analizar en directo el funcionamiento del estadio blanco.

La idea que manejan los responsables de la visita es aprovechar ese partido para comprobar cómo responde el nuevo Bernabéu durante un evento de máximo nivel. Más que el encuentro en sí, lo que interesa a la FIFA es estudiar el comportamiento del estadio con lleno absoluto: accesos, flujos de aficionados, zonas VIP, seguridad o espacios destinados a medios de comunicación. En definitiva, todos los elementos que entran en juego cuando se organiza un gran evento internacional.

La visita comenzará el día 9 en Barcelona, donde se revisará el estado del Camp Nou y el avance de las obras y del RCD Stadium. Después será el turno de Zaragoza, con reuniones con autoridades locales y responsables del proyecto de la nueva Romareda. El día 11 la delegación aterrizará en Madrid, donde además de inspeccionar los estadios se reunirá con representantes del Gobierno, AENA, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Posteriormente, la delegación viajará a Portugal para continuar con el análisis de la candidatura conjunta. Lisboa y Oporto serán evaluadas antes de regresar a España para completar el recorrido por otras sedes como Las Palmas, A Coruña, Bilbao o San Sebastián.

En estas visitas la FIFA no sólo revisará los estadios. También analizará aspectos clave como el transporte, los accesos, la seguridad, los campos de entrenamiento disponibles para las selecciones y los hoteles que acogerán a los equipos durante el torneo. Pero hay un asunto que sobrevuela todo el proceso: la final del Mundial.

La Federación quiere un Clásico

España quiere que el partido más importante del campeonato se juegue en el Bernabéu o en el nuevo Camp Nou, pero Marruecos también está presionando para quedarse con ese gran premio. Dentro de una candidatura compartida entre varios países, el reparto de los grandes eventos es siempre un tema delicado.

El estadio de Casablanca aparece como la gran alternativa marroquí, mientras que España defiende que ciudades como Madrid o Barcelona ofrecen mejores infraestructuras, transporte y capacidad hotelera para organizar un evento de ese nivel.

La decisión final todavía está lejos. Según el calendario que maneja la FIFA, la lista definitiva de sedes debería cerrarse en diciembre. Hasta entonces, cada visita y cada detalle cuentan. Y en ese contexto, el Real Madrid–Manchester City puede convertirse en mucho más que un partido para la candidatura española. Puede ser el primer gran examen del Bernabéu de cara al Mundial 2030.