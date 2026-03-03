Oficial: Atlanta Falcons jugará de local en el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu

La NFL ha hecho oficial este martes 3 de marzo de 2026 el equipo que Atlanta Falcons jugará de local en el Santiago Bernabéu este año. Los Miami Dolphins no podían repetir al pertenecer a la Conferencia Americana. Este año le tocaba el turno a un equipo de la Conferencia Nacional. Los Chicago Bears eran los únicos de esa zona con derechos comerciales en España, pero su turno tendrá que esperar. Finalmente la liga ha decidido que el equipo designado sea el conjunto de Atlanta.

«Atlanta Falcons será el equipo local en Madrid. ¡Es oficial, el primer equipo que jugará en el Bernabeu ha sido anunciado! #NFLMadridGame», anunció la NFL en redes sociales. La de 2026 será la segunda edición del NFL Madrid Game. Después del éxito en el debut de la NFL en Madrid y en el Santiago Bernabéu, la mejor liga de fútbol americano del mundo decidió renovar su compromiso con la capital de España por dos años más, hasta 2027. En 2025 se enfrentaron los Dolphins y los Washington Commanders, con victoria para los de Florida en la prórroga por 16-13.

Este año le toca el turno a los Atlanta Falcons, de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC Sur). La expectación es máxima por volver a ver un partido de la NFL en Madrid. Todavía no se sabe la fecha, pero será a finales del 2026, ya que hasta septiembre no arranca la próxima temporada de la NFL. Los Halcones visitarán el Santiago Bernabéu por primera vez. Será el quinto partido internacional en la historia del club (tres en Londres y uno el año pasado en Berlín), con un balance de una victoria y tres derrotas.

Una relación especial con España

Los Falcons terminaron terceros en su división con ocho victorias y nueve derrotas, las mismas que los Panthers y Buccaneers. Pero en este 2026 tendrán la oportunidad de cruzar el charco para jugar en uno de los mejores estadios del mundo, el del Real Madrid. Dolphins y Commanders quedaron impresionados al ver el coliseo madridista por dentro.

Atlanta y España intercambiarán sede este año. El Mercedes-Benz Stadium será la sede de los dos primeros partidos de la selección española en el Mundial del próximo verano. La capital del estado de Georgia acogerá a la vigente campeona de Europa, mientras que la capital de España acogerá al equipo de los Falcons de la NFL a finales de año.