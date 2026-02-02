Ya es oficial: la NFL volverá al Bernabéu en 2026 y 2027

La NFL volverá al Santiago Bernabéu. Después del éxito que tuvo el choque entre Miami Dolphins y Washington Commanders, la liga de fútbol americano estadounidense ha anunciado su regreso a la capital de España para este año. Aunque, según ha podido saber este periódico, el contrato es por dos años (2026 y 2027) y, por tanto, el próximo curso también se disputará un partido de temporada regular en el Bernabéu. «Bienvenidos a casa amigos de la NFL. Nos vemos en el Bernabéu», asegura Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, en el vídeo oficial del anuncio de la NFL.

La noticia era un secreto a voces desde el partido disputado en noviembre. «Es un estadio de clase mundial. Volveremos seguro muy pronto», decía Roger Goodell tras aquel choque. Aquellas declaraciones del Comisionado de la NFL dejaban entrever un posible regreso, que ya es oficial.

España era uno de los países donde la NFL todavía no había desembarcado y quería hacerlo. Fue en noviembre de 2025 cuando lo hizo y el resultado fue tremendamente exitoso. Los mandamases de la competición salieron encantados con la acogida y la organización del primer partido de la historia de la mejor liga de fútbol americano del mundo. Tanto es así que al terminar el duelo ya expresaron su admiración por el Santiago Bernabéu.

«Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados», comentó el Comisionado de la NFL Roger Goodell.

No sólo fue éxito en lo deportivo, donde los Dolphins se impusieron en la prórroga a los Commanders por 16-13, sino también a nivel económico. El partido de la NFL generó un impacto de 150 millones de euros en Madrid, en un estadio abarrotado por más de 78.000 aficionados. Además, el Real Madrid se llevó 10 millones de euros en concepto de canon por ceder el estadio y sus instalaciones para los entrenamientos.

El anuncio ha llegado en una semana muy especial para la NFL. En la madrugada del domingo al lunes (00:30 horas) se disputa la Super Bowl 2026 en Santa Clara entre New England Patriots y Seattle Seahawks, en la que será la reedición de la Super Bowl 2015. El organismo ha elegido estos días tan especiales para comunicar su regreso a la capital de España. Madrid se une así a los cuatro partidos internacionales ya confirmados en Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres (Reino Unido) y Múnich (Alemania).

¿Qué equipos de la NFL jugarán?

Una vez anunciado el regreso de la NFL al Bernabéu para esta campaña, la gran incógnita que falta por despejar es ¿qué equipos jugarán en el Santiago Bernabéu? Todo el mundo se pregunta quienes serán los sustitutos de Dolphins y Commanders en la edición de este año. Hay tres conjuntos de la NFL que tienen derechos en España: Miami Dolphins, Chicago Bears y Kansas City Chiefs.

Sin embargo, todo apunta a que ninguno de esos tres estará en el partido del Santiago Bernabéu, al menos no ejercerá como local. La NFL ha decidido dar oportunidad a otros equipos de su liga para que exploren el mercado de España. Un mercado que todavía está por explotar, y que con el desembarco de la mejor liga de fútbol americano en el coliseo madridista está creciendo a pasos agigantados.