La periodistas americanos de la NFL alucinan con el Bernabéu: «Es el estadio más bonito que he visto»

El Santiago Bernabéu se prepara para acoger el domingo 16 de noviembre el primer partido de la NFL en territorio español. Con la disputa del duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, Madrid se convertirá en la sexta ciudad europea en albergar un partido del deporte rey estadounidense. La prensa norteamericana que ha viajado a la capital española ha quedado impresionada con el escenario del partido. Un Santiago Bernabéu que han llegado a colocar por encima de los grandes estadios de la NFL.

«Llegué al Santiago Bernabéu. Este lugar es tan impresionante como dicen», comentó en la red social X el periodista Hal Habib. A una respuesta de un usuario, que le preguntó si pensaba que el estadio del Real Madrid está a la altura de los de Estados Unidos, Habib fue claro: «La pregunta es si los estadios de Estados Unidos están a este nivel. He estado en algunos buenos, pero este es el mejor en el que he estado». Una opinión que cobra mayor importancia al provenir de un periodista que ha cubierto la actualidad de los Miami Dolphins durante más de 40 años.

Question is if U.S. arenas are at this level. I’ve been in nice ones but this is the nicest I’ve ever visited. — Hal Habib (@gunnerhal) November 14, 2025

Habib no ha sido el único en deshacerse en elogios ante el recinto de la capital española. El periodista irlandés Michael McQuaid, en cuyo país también se han disputado partidos de NFL y que cubre diariamente la actualidad de esta liga, también ha puesto en valor la magnitud del Santiago Bernabéu. «Las imágenes no la hacen justicia», comentó McQuaid para acompañar tres fotografías del terreno de juego listo para el duelo del domingo.

Pictures don’t do the Santiago Bernabéu justice. Incredible tour of the stadium before the first #NFLMadridGame 🏈 Sunday | Virgin Media Two 14:30 pic.twitter.com/YLYLrKqR3P — Michael McQuaid (@McQuaidNFL) November 14, 2025

También ha dejado su visión del Santiago Bernabéu el reportero Cameron Wolfe, encargado de seguir la actualidad de la NFL para la propia liga. Wolfe compartió en su cuenta de X varias imágenes del interior del estadio, así como de la sala de trofeos del Real Madrid y uno de los carteles promocionales del partido. «Imágenes desde el emblemático estadio Bernabéu, hogar del Real Madrid», comentó el periodista estadounidense.

Una leyenda de la NFL se rinde ante el Bernabéu

Los medios de comunicación no han sido los únicos en rendirse ante el nuevo Santiago Bernabéu. El ex jugador de fútbol americano Victor Cruz, estrella de los New York Giants ganadores de la Super Bowl en 2012, incidió en que la NFL debe tomar nota del estadio del Real Madrid. «Es increíble. Nunca había visto un estadio tan vertical. Está en medio de la ciudad. Es vertical, lo que significa que todos se sienten encima. Desearía que los estadios de fútbol americano fueran más como este. Es la mejor experiencia para los fans. Este estadio es increíble para un equipo increíble. Toma nota, NFL», concluyó Cruz.