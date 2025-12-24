Cesc Fábregas señala «la cosa más difícil» de Xabi Alonso en el Madrid: «Manejar eso…»

Cesc Fábregas habló sobre los problemas que debe afrontar Xabi Alonso al dirigir un equipo como el Real Madrid. Un club como este siempre cuenta con los mejores jugadores del mundo en cada posición, la gran mayoría son internacionales con sus selecciones –y titulares allí–. Todos quieren jugar, pero en el campo sólo puede poner a 11 futbolistas. Su ex compañero de la selección española destaca que eso no es nada fácil de gestionar.

Xabi lleva apenas unos meses en el cargo y ya está en entredicho. El tolosarra ya sabía lo que era el Real Madrid cuando vino, y en este tiempo ha vivido de primera mano la presión que supone dirigir a un club tan grande como este, gestionar un vestuario de este calibre y cómo aprieta el Santiago Bernabéu en cada partido. Su situación es delicada en este momento. Los últimos resultados le han permitido seguir en el puesto, de momento. Pero no están siendo unos meses sencillos para el ex entrenador del Bayer Leverkusen.

Cesc Fábregas sabe lo que supone jugar en un grande. Como jugador lo vivió en el Barcelona o en el mejor Arsenal de siempre, pero ahora lo ve desde el otro lado como entrenador del Como. Durante Xabi Alonso: El Arquitecto, el nuevo documental de DAZN, el catalán desveló qué es lo más difícil a lo que se enfrenta su ex compañero como entrenador del Real Madrid, el club más laureado de Europa.

«Todos son muy buenos, porque todos merecen jugar, todos piensan que tienen que jugar porque tienen que marcar la diferencia, todos han costado 50 millones, todos juegan con sus selecciones. Manejar eso tiene que ser la cosa más difícil de todas», señaló el técnico del Como. En el club blanco cuentan con suplentes de lujo que podrían ser titulares casi en cualquier equipo de Europa. Para Fábregas gestionar eso es lo más complicado, porque todos quieren tener minutos, pero sólo pueden hacerlo 11 de inicio y cinco como revulsivos.