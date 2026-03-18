Enzo Fernández abre la puerta de salida del Chelsea y el Madrid se relame: «Me quedan 8 partidos…»

Las eliminatorias de Champions League siempre dejan titulares más allá de lo puramente futbolístico. El duelo de los octavos de final entre Chelsea y PSG ha supuesto la venganza de los de Luis Enrique a la final del Mundial de Clubes que cayó del lado blue. El conjunto francés se impuso por un global de 8-2 y espera su rival en cuartos del Liverpool-Galatasaray que se disputa en la noche del miércoles. El duro correctivo que recibió el Chelsea se reflejó en las declaraciones de uno de sus mejores futbolistas. Enzo Fernández, que se ha ofrecido al Real Madrid en dos ocasiones, abrió la puerta a su salida. «No lo sé, me quedan ocho partidos de Liga… después se verá», respondió a una pregunta sobre su continuidad.

Eduardo Inda desveló esta semana en El Chiringuito de Jugones que el argentino se había ofrecido por segunda vez, tras hacerlo a inicios de año, al conjunto de la capital española. El centrocampista sueña con jugar en el Santiago Bernabéu y sabe de la búsqueda del Real Madrid en el mercado de un jugador de su perfil. Uno de los objetivos del próximo mercado veraniego es hacerse con la figura de un centrocampista organizador, que palie la ausencia de Toni Kroos en las dos últimas temporadas.

Uno de los grandes hándicaps para el fichaje de Enzo Fernández es el precio. El futbolista de 25 años aterrizó en el Chelsea en el verano de 2023 tras un desembolso de 121 millones de euros. Tres años después, en caso de salir en el próximo mercado, el conjunto londinense buscará, al menos, recuperar la notable inversión que realizó por Enzo. Con contrato hasta 2032, el Chelsea pediría una cantidad cercana a los 150 millones de euros para el fichaje del argentino.

La continuidad de Enzo Fernández, en el aire

La dura eliminación a manos del PSG no fue la única mala noticia para los aficionados del Chelsea en la noche del martes. Tras la conclusión del partido, uno de los estandartes del equipo, como es Enzo Fernández, dejó abierta la puerta de salida de cara al próximo verano. «No lo sé, ahora estoy pensando en que quedan ocho partidos y la FA Cup. Después está el Mundial… y después ya se verá», contestó a una pregunta sobre su futuro en los micrófonos de ESPN Argentina.

🎙️🇦🇷 Enzo sobre el partido y su futuro con @ESPNArgentina: “Perdimos el control en la ida con la diferencia de 3 goles… y acá cuesta arriba, los primeros 5′ te hacen un gol” “Desde que llegué a Chelsea han pasado situaciones igual que ahora, toca apoyar a mis compañeros,… https://t.co/BasstkO2bt pic.twitter.com/GPB1BTYTzT — La Perla (@Perla_Londres) March 17, 2026

El futbolista respondió con un talante serio y un tanto desesperado por la inestabilidad del Chelsea, que pese a sus notables inversiones en los últimos mercados no consigue asentar el proyecto y sólo ha sumado un gran título en el pasado Mundial de Clubes. «Desde que llegué al Chelsea han pasado situaciones iguales que ahora», comentó sobre la eliminación por un global de 8-2 ante el PSG.