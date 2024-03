Cómo hacerse socio y abonado del Real Madrid: cuánto cuesta y qué beneficios tiene

El Real Madrid es el club deportivo más seguido del mundo y en el fútbol, por supuesto, también es una referencia. A cualquier aficionado del conjunto merengue le encantaría convertirse en socio de la entidad, y si reside en España y, concretamente en Madrid, optar a ser también abonado. Sin embargo, no es un proceso tan fácil, aunque en el caso del socio, sí posible. Te contamos a continuación todo lo que hay que hacer para convertirte en socio y/o abonado del Real Madrid, cuánto cuesta,los beneficios que trae consigo y si se pueden ver los partidos de la Liga o la Champions League.

Qué significa ser socio del Real Madrid

Un club puede tener todos los aficionados a los que consiga llegar y encandilar con sus triunfos, carisma o colores. Es de libre elección comenzar a seguir a una entidad, a un equipo o a otro, pero convertirse en socio, en este caso del Real Madrid, no es tan sencillo y sí conlleva un compromiso, tanto personal como monetario.

Los socios del Real Madrid son todas las personas que forman parte del club con los derechos y obligaciones que se pueden leer en los estatutos y que los mencionados socios tienen que cumplir. Se ha repetido en muchas ocasiones aquello de que «el Real Madrid es de sus socios» y es cierto, porque como tal cuentan con un carnet, con todos sus datos, un número de socio según su momento de unión al club y también una cuota que se debe abonar anualmente.

El carnet de socio es un documento oficial, personal e instransferible, y sólo los socios pueden beneficiarse de los pluses que se cuentan con esta condición.

Cuánto cuesta ser socio del Madrid

Según los estatutos del Real Madrid, los socios que tengan menos de 11 años no tendrán que pagar nada por su cuota de socio, siendo esta edad la del comienzo de pago, aunque no en la cuota de adultos o adolescentes. Entre 11 y 14 años, la cuota de socio del Real Madrid cuesta 51’06 euros, pagados anualmente, mientras que sube a partir de los 15 años y para el resto de edades, hasta los 149,19 euros. También hay que destacar que aquellos socios que lleven 50 años en esta condición, de manera ininterrumpida, pasan a no pagar y tienen la cuota de socio gratis.

Cuántos socios tiene el Real Madrid

Según la última actualización, el Real Madrid cuenta con un total de 99.781 socios, una numeración que se va actualizando con el paso de los años, de manera que se eliminen las bajas que se produzcan, ya sea por deceso o por decisión personal, y se añaden el nuevo número de socios. Esto repercute en el número de socio de cada individuo asociado de esta manera al club, que se ve a través de un nuevo carnet que el Madrid hace llegar a los socios a su domicilio.

Los beneficios que tiene el socio del Real Madrid

Muchas personas se hacen socio del Real Madrid simplemente para apoyar de esta manera, más cercana, al club de sus amores, pero también hay que resaltar que esto conlleva una serie de beneficios que bien pueden ser aprovechados, y que incluyen tanto a los socios abonados como a los socios no abonados del club madridista.

Entre los beneficios principales por hacerte socio del Real Madrid están los canales exclusivos de atención e información al socio, así como la compra de entradas por teléfono, algo que no pueden hacer el resto de aficionados del Real Madrid, quienes cuentan con las opciones presencial y por internet.

Si hablamos de descuentos, pueden conseguir los socios hasta 20% de descuento en las entradas para los partidos del Real Madrid, además de tener acceso gratis y cuantas veces quieran –para una persona, la propietaria del carnet– al Tour del Bernabéu. Ver al Real Madrid Castilla y los entrenamientos a puerta abierta del primer equipo también será gratuito, y, por último cuentan con un 10% de descuento en las tiendas oficiales del Real Madrid.

Abonado del Real Madrid: qué es y diferencias con ser socio

El abono del Real Madrid o ser abonado del club representa el derecho del socio del Real Madrid a asistir a los partidos que se celebran en el Estadio Santiago Bernabéu. Hay dos modalidades de abono del Madrid, el abono tradicional, válido para los partidos de Liga EA Sports, y el Euroabono, con el que se tiene acceso a todas las competiciones. El abonado cuenta con un lugar asignado que se convierte en su asiento en el Santiago Bernabéu.

Sólo si eres socio del Real Madrid puedes optar a un abono. Los abonos sí que son transferibles por lo que lo puedes prestar a un compañero de trabajo, amigo o familiar, sin problema de acceso al Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, sí que es muy importante que en caso de pérdida o robo, se denuncie inmediatamente al club, para desactivarlo e impedir que la persona que se haya hecho con él pueda acceder al estadio. Se podrá, en este último caso, solicitar un duplicado del carnet de abonado del Real Madrid en la Oficina de Atención al Socio, situada en el estadio Bernabéu.

Cuánto cuesta ser abonado del Real Madrid

La distinta lista de precios para ser abonado del Real Madrid depende de la localización en el Estadio y de si eres socio de abono tradicional o propietario de un Euroabono del Madrid. Asimismo, cabe destacar que optar a un abono del Real Madrid no es sencillo y hay una gran lista de espera para conseguirlo, por lo que no será simplemente completar la solicitud, pagar y obtenerlo.

Precios del abono del Real Madrid

Abono tradicional

Lateral Grada Baja: 599 euros

Lateral Grada Alta: 1.105 euros

Lateral Tribuna: 2.146 euros

Lateral 1º anfiteatro: 1.567 euros

Lateral 2º anfiteatro: 1048 euros

Lateral 3º anfitratro: 614 euros

Lateral 4º anfiteatro: 450 euros

Fondo Grada Baja: 266 euros

Fondo Grada Alta: 611 euros

Fondo Tribuna: 1.187 euros

Fondo 1º Anfiteatro: 927 euros

Fondo 2º Anfiteatro: 657 euros

Fondo 3º Anfiteatro: 487 euros

Fondo 4º Anfiteatro: 323 euros

Euroabono