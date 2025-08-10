TVE dará en abierto el último amistoso de pretemporada del Real Madrid

El último partido de preparación del Real Madrid antes de su debut oficial esta temporada podrá verse en dos canales de la TDT. El encuentro ante el WSG Tirol austriaco, programado para el 12 de agosto a las 19:00 horas, iba a ser emitido en exclusiva por Real Madrid TV. Finalmente, los televidentes también tendrán la opción de seguir el compromiso en tierras austriacas a través de La 1. TVE anunció en el día de ayer, de forma sorpresiva, que contará con el partido de los blancos para su ‘parrilla’ de la tarde del martes.

Una decisión que provocará un reajuste de la programación prevista para el 12 de agosto. Con la incorporación del WSG Tirol – Real Madrid a los contenidos del día, un total de tres programas de La 1 se verán afectados. Empezando por La Promesa, que finaliza de forma habitual a las 19:15 horas, pasando por el concurso La Pirámide (de 19:15 a 20:30) y acabando con Aquí es la Tierra; que comienza a emitirse a las 20:30 horas.

De esta forma, La 1 de TVE y Real Madrid TV se repartirán la jugosa audiencia que repartirá un partido que supone la última piedra de toque antes del debut en Liga de los de Xabi Alonso. La pretemporada exprés del conjunto merengue, motivada por el Mundial de Clubes y la negativa del Juez Único de Competición a aplazar la primera jornada, ha provocado que el duelo en Austria sea el único compromiso ‘en abierto’ de los blancos en su preparación. El Real Madrid disputó un partido a puerta cerrada ante el Leganés en Valdebebas el viernes. Los blancos se impusieron por 4-1 al conjunto pepinero.

El @realmadrid pisa suelo austriaco. ⚽️ Partido amistoso WSG Tirol – Real Madrid, el martes, 12 de agosto, a las 19:00 horas en @La1_tve. pic.twitter.com/oieYMGyg3z — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 9, 2025

Uno de los grandes alicientes del duelo el WSG Tirol será el joven brasileño Thiago Pitarch. Se espera que el joven mediocampista, que brilló en el amistoso a puerta cerrada con un gol, cuente con minutos en Innsbruck. Xabi Alonso sorprendió apostando por este jugador de 18 años que ha irrumpido con fuerza en los entrenamientos del primer equipo y tiene opciones de hacerse con un hueco ante la ausencia de efectivos en la medular. El técnico no podrá contar con los lesionados Endrick, Bellingham y Mendy; además de un Franco Mastantuono que no podrá entrenar junto al equipo hasta el 14 de agosto.

TVE apuesta por el fútbol

El amistoso entre WSG Tirol y Real Madrid es una de las muchas retransmisiones deportivas que asumirá TVE en los próximos años. La cadena pública ya emitió la pasada campaña varios partidos de Copa del Rey, la final de la Champions League, la UEFA Nations League y, más recientemente, la Eurocopa Femenina.

La 1 seguirá contando con las finales de Champions hasta 2027, además del Mundial 2026 y la Eurocopa 2028. Los derechos de la cita mundialista, según indica El Mundo, han costado a la cadena pública un total de 55 millones de euros. El contenido no será en exclusiva de RTVE, ya que compartirá los partidos con Mediapro.