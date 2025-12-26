Brahim marca pero no es suficiente: Mali rasca un punto contra Marruecos en la Copa de África

Marruecos no ha podido en su segundo partido de la Copa de África con Mali. Un gol de penalti de Brahim Díaz, que fue el mejor de los anfitriones, les puso por delante en la primera parte, pero también desde los 11 metros llegó el empate de las Águilas, con un gol de Sinayoko. Lo buscaron los marroquíes hasta el final, aunque no pudieron sumar más de un punto que, eso sí, deja prácticamente cerrada su presencia en los octavos de final.

Volvía Brahim a centrar todas las miradas de la afición marroquí tras la nueva suplencia de Achraf Hakimi. Sin su capitán y estrella sobre el césped, aún convaleciente de su lesión con el PSG, el del Real Madrid era en quien depositaban los leones del Atlas sus esperanzas. O, al menos, la mayoría de su producción ofensiva.

Así ha sido para Walid Regragui desde que le convocara por primera vez. Independientemente de lo que juegue en el conjunto blanco, es fijo e indiscutible con Marruecos. Y frente a Mali volvió a dejar claro por qué. Brahim fue líder de su selección desde el comienzo y, en una primera parte en la que dominaron pero se les resistió el gol, el malagueño era de lo más destacado.

Al borde del descanso, ya en el descuento, de una acción suya llegó el primero del partido. Hay que decir que el penalti que señalaron tras consultar con el VAR fue cogido con pinzas. Se resbaló el jugador de Mali cuando encaraba Brahim y al levantarse del suelo tocó ligeramente con la mano el balón, aunque sin cortar el autopase del madridista, que se llevó el esférico.

El árbitro no lo vio, pero el del VAR le llamó y, tras ello, señaló la pena máxima. Penalti a favor de Marruecos y Brahim que se encargaba de marcar el 1-0. El gol metía a Marruecos en la siguiente fase como primera de grupo además, haciendo intrascendente el tercer partido de esta fase de grupos, donde se medirán a Zambia.

Pero había que jugar aún la segunda mitad, donde no mejoraría el equipo de Regragui. Cometieron además un penalti clarísimo sobre Sinayoko, aunque el árbitro lo pasó por alto. Eso sí, de nuevo, desde el VAR, le llamaron al orden y no le quedó más remedio que indicarlo. Lo transformó el propio delantero, devolviendo las tablas al marcador.

Ya sin Brahim sobre el césped, lo intentaba Marruecos, con un En-Nesyri que apenas tuvo incidencia. Se atascaban los marroquíes, dependiendo mucho de centros laterales que no encontraban rematador. Hasta que estuvo a punto de hacerse un golazo en propia puerta Mali, con Diarra metiendo la mano para evitarlo en el último minuto del descuento.