Endrick avala la exigencia del Real Madrid: “Es difícil para todos jugar”

Endrick conoce perfectamente la exigencia de jugar en el Real Madrid. Cedido desde este invierno en el Olympique de Lyon, el brasileño se marchó con la esperanza de recuperar la confianza que necesita toda perla para brillar. Una salida después de un año y medio en el que se postuló como un talento que apuntaba a brillar en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la falta de minutos le hizo salir y meses más tarde se ha sincerado sobre la presión que supone jugar en Chamartín.

Con el club francés ha logrado la continuidad que tanto deseaba. La llegada de Gonzalo al primer equipo lo relegó como tercer delantero de la plantilla y amargó sus escasas opciones de sumar actuaciones. Como todo talento, Endrick confesó que es lo que más necesitaba en aquel momento: «No es lo mismo jugar 90 o 60 minutos que salir 15 o 30. Te permite arriesgar más y reduces la presión por cometer un error. Esto permite asumir más riesgos y reduce la presión de cometer errores, por ejemplo», explicó.

El carioca pensó cuál era su mejor opción, pero no dudó cuando le ofrecieron el proyecto: «El director deportivo y Paulo Fonseca hablaron mucho conmigo antes de decidir. Me transmitieron mucha confianza. Sabía que iba a tener más oportunidades, pero con mucha exigencia», dijo. En sus palabras, dejó un mensaje directo sobre la exigencia del club blanco: «Es difícil para todos jugar en el Real Madrid, para todos, jóvenes o veteranos. Siempre buscan nuevos talentos y la afición quiere verlos cuanto antes, pero no siempre es posible». Con esta frase, el delantero explicó el contexto en el que llegó a Europa siendo muy joven y rodeado de grandes estrellas.

Endrik sueña con el Mundial

Endrick también explicó su relación con Carlo Ancelotti, el que fue entrenador en el Real Madrid y ahora en la selección con Brasil: «Aprendí mucho de él en Madrid. Marqué goles con él en todas las competiciones en las que participamos. Ahora, con la selección, el trabajo es un poco diferente, sin la rutina diaria, pero con concentraciones a lo largo del año. Confío en que volveremos a lograr algo juntos», explicó en una entrevista para WinWin.

A pesar de las dificultades, Endrick mantiene una mentalidad positiva y centrada en el trabajo diario. Su paso por Francia le está permitiendo acumular minutos y experiencia en el fútbol europeo, algo que considera clave para su evolución. El delantero también dejó entrever que su intención sigue siendo triunfar en el Real Madrid.

En definitiva, Endrick afronta esta fase de su carrera con realismo. Sus declaraciones reflejan que es consciente de la dificultad de jugar en uno de los clubes más exigentes del mundo, pero también de que tiene tiempo y margen para seguir creciendo y consolidarse en la élite.