El Real Madrid femenino se prepara para una revolución: cinco salidas confirmadas y varias en el aire

El Real Madrid femenino, tal y como acostumbra a sus aficionados cada verano, se enfrenta a unos meses de auténtica locura. En total, la lista de jugadoras que dejarán la entidad blanca asciende a cinco, con algunas de ellas ya conocidas y muy dolorosas, como son los casos más sonados: Misa Rodríguez y Caroline Weir. No obstante, este año no será igual, puesto que desde la dirección de la sección femenina barajan algunas bajas de jugadoras que no han rendido al nivel esperado y que todavía cuentan con algún año de contrato.

Misa Rodríguez llegó al Real Madrid en el verano de 2020 y, tras seis temporadas, su etapa como madridista ha llegado a su fin. La portera canaria, con múltiples ofertas encima de la mesa, no se cierra a nada e incluso baraja alguna que otra oferta proveniente de Estados Unidos. Por otro lado, la escocesa Caroline Weir, quien se ha convertido en una leyenda del club blanco, se marchará después de cuatro temporadas dirección Olympique de Lyon.

Dentro de esas cinco bajas confirmadas, se encuentra Naomie Feller, quien acompañará a Caroline Weir a Francia, pero para unirse a las filas del PSG. En el caso de Rocío Gálvez y Teresa Abelleira ambas abandonarán la disciplina blanca, pero siguen escuchando ofertas sin tener su destino decidido.

Un año diferente: posibles bajas de jugadoras con contrato

Tal y como ocurre temporada tras temporada en el fútbol femenino, la mayoría de las jugadoras abandonan los equipos al finalizar sus contratos, pero este año el Real Madrid tiene en mente la posibilidad de tomar otras decisiones bien diferentes a las asumidas en años anteriores. No obstante, estas cuatro jugadoras saldrán del club siempre y cuando las extinciones de contrato sean de mutuo acuerdo.

Por un lado, está el caso de Antonia Silva. La jugadora brasileña ha estado la mayor parte de la temporada lesionada. Todavía le queda un año de contrato, pero su edad –32 años– y el poco protagonismo que ha tenido desde que vistió la camiseta blanca hacen que desde la dirección deportiva se contemple su salida. Ella quiere cumplir su rúbrica con el club, pero los contactos producidos desde clubes de Brasil, su país natal, hacen que ambas partes estén valorando llegar a un acuerdo de extinción de contrato.

Sara Holmgaard y Hanna Benisson también están en una más que posible rampa de salida, aunque sus situaciones son muy diferentes. Holmgaard, pese a no haber tenido continuidad, ha dejado destellos de su calidad, pero no ha terminado de encajar con asiduidad en los planes de Pau Quesada. La defensa vería con buenos ojos una salida, pero la decisión será tomada por la jugadora en base a una posible continuidad o no de Quesada en el banquillo blanco.

El caso de Benisson es totalmente diferente. La sueca de 23 años no es del gusto de Pau Quesada y eso se ha traducido en pocas apariciones esta temporada. En el club son cautos, puesto que consideran que por edad todavía tiene recorrido. No obstante, la centrocampista, al igual que Holmgaard, quiere esperar las noticias del banquillo madridista de cara a la próxima temporada antes de tomar una decisión.

El caso que más claro tienen ambas partes –jugadora y dirección deportiva– es el de Alba Redondo. La delantera, objetivo de Ana Rossell durante muchos años, rubricó su contrato con el Real Madrid en el verano del 2024 y, tras una muy buena primera temporada, en la 2025/26 no ha logrado mantener el mismo nivel. El entorno más cercano de Redondo también vería con buenos ojos una salida de la jugadora en busca de un equipo donde vuelva a perforar la portería cada semana.