Kylian Mbappé ya está de vuelta. El delantero galo se ha sometido en la mañana de este lunes a los correspondientes exámenes médicos y acto seguido ha llevado a cabo su primer entrenamiento tras sus vacaciones. José Mourinho ya tiene de vuelta a su gran goleador, que llega con la mirada puesta en una nueva temporada en la que quiere ganar grandes títulos con la camiseta blanca.

«Cucurella y Konaté están completando su primer entrenamiento como madridistas, mientras que Mbappé se ha incorporado al equipo tras disputar el Mundial», publicó el club blanco en su web.

Gran noticia la que ha recibido Mourinho en la mañana de este lunes. Un entrenamiento con tres efectivos más: Mbappé, Cucurella y Konaté. Además, pudo tener su primera conversación también con Yan Diomande, otra de las nuevas incorporaciones.

Tras ser el máximo goleador de la pasada Copa del Mundo con Francia y disfrutar de sus vacaciones, Kylian Mbappé ya está de vuelta en Valdebebas. El delantero galo ya ha realizado este lunes su primer entrenamiento para ir cogiendo ritmo físico lo más pronto posible. Será complicado que pueda estar este miércoles en la disputa del Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo, pero sí podría estar el domingo que viene en el amistoso contra el Schalke en Alemania.