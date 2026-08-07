Mbappé ‘ficha’ por el Ibiza: entrena con Achraf antes de volver a Valdebebas

Kylian Mbappé ha aprovechado su estancia en las Islas Baleares para ejercitarse en las instalaciones de la UD Ibiza junto a Achraf Hakimi. El equipo ibicenco, que compite en el Grupo 2 de Primera RFEF, ha compartido en sus redes sociales el ‘fichaje’ por un día de los futbolistas de Real Madrid y PSG. Ambos se han fotografiado junto a varios integrantes de la plantilla de la UD Ibiza, que ha deseado «mucha suerte en lo que viene» a Kylian Mbappé y a Achraf Hakimi antes del inicio de la temporada.

El futbolista francés disfruta de sus últimos días de vacaciones antes de regresar a los entrenamientos con el Real Madrid. Caso similar al de un Achraf Hakimi que también se incorporará a las filas del PSG la próxima semana.

Después del duelo entre Marruecos y Francia en cuartos de final del Mundial, que encaminó Mbappé hacia el triunfo galo marcando el 1-0, ambos jugadores compartieron periodo estival en Ibiza semanas atrás. Ahora, han regresado a la isla para los últimos días de descanso. El delantero del Real Madrid también ha estado acompañado por su pareja, la actriz Ester Expósito, en ambas ‘escapadas’ a Ibiza.

En esta ocasión, Kylian Mbappé ha querido mostrar su lado más profesional con su visita a las instalaciones de la UD Ibiza. El ’10’ merengue se ha ejercitado junto a Achraf Hakimi en el campo de entrenamiento del equipo ibicenco, que milita en la tercera categoría del fútbol español.

Precisamente, la UD Ibiza comparte grupo con el Real Madrid Castilla en Primera RFEF esta temporada y apunta a ser uno de los rivales más fuertes en la lucha por el ascenso a Segunda División. Los futbolistas del equipo balear no han desaprovechado la ocasión de inmortalizar la visita de dos superestrellas del fútbol fotografiándose con ellos al término de su sesión de entrenamiento.

Mbappé encontrará un Real Madrid renovado

En su vuelta a Valdebebas tras el Mundial y sus vacaciones, Kylian Mbappé se encontrará con un Real Madrid muy diferente al de la pasada temporada. Entre los cambios más importantes está el del cuerpo técnico.

Mbappé se pondrá a las órdenes de José Mourinho de cara a un curso en el que el conjunto merengue quiere volver a conquistar grandes títulos tras dos temporadas en blanco. Junto al galo, pisarán por primera vez la Ciudad Deportiva dos nuevos fichajes: su compatriota Ibrahima Konaté y Marc Cucurella.

No serán los únicos nuevos compañeros que encontrará Mbappé en Valdebebas. El ’10’ compartirá equipo por primera vez con Denzel Dumfries, Yan Diomande y Carlos Espí. Por otro lado, se reencontrará con Bernardo Silva, con el que coincidió en el Mónaco. En el apartado de las salidas, el vestuario del Real Madrid no contará esta temporada con la presencia de Dani Carvajal, Fran García, David Alaba, Franco Mastantuono y Gonzalo García; que ha