El consejo de Mijatovic a Vinicius sobre el riesgo de salir del Real Madrid: «Cuando quieres volver atrás…»

Vinicius no tiene resuelto ni mucho menos su futuro. La renovación sigue en punto caliente y eso ha provocado que en el Real Madrid resuene con más fuerza la posibilidad de que el brasileño pueda estar viviendo sus últimos días en Valdebebas. Aunque la solución es ceder un poco más en términos económicos, el tanteo del Arsenal hace que el brasileño tenga un dilema sobre el siguiente paso en su carrera. Una encrucijada que ya vivieron otros futbolistas blancos en Chamartín y de la que leyendas como Mijatovic le han querido advertir de los riesgos.

El delantero está convencido de que quiere ganar más, pero el club blanco ya le lanzó una oferta límite y no está dispuesto a ceder más. En esa brecha es donde ha surgido la tensión de las negociaciones. También le presiona la posibilidad de no compartir el rol de líder con Mbappé y marcharse al vigente campeón de la Premier. Pero el ex jugador montenegrino conoce de primera mano lo que ocurre en estas situaciones y de lo mal que se pasa cuando sales del Bernabeú: «Es mejor ser segundo en el Real Madrid que ser primero en cualquier otro equipo del mundo. Estoy diciendo exactamente lo que le puede pasar a Vinicius o a cualquier otro que se quiera marchar», aconsejó.

Un escenario en el que Vinicius no se siente recompensado por todo el esfuerzo que ha hecho por el conjunto blanco estos años, asumiendo galones que para su visión no están siendo recompensados. Un pensamiento que Mijatovic explica que es lo que no hay que pensar bajo ningún concepto: «Esas historias las he escuchado 1.500 veces y luego te encuentras con este jugador 20 días después o un mes después en Londres, en París o donde sea y lo primero que te dice es que se equivocó al marcharse por dos, por tres o por cinco millones de euros», añadió en La Ser.

Una diferencia que, como ya contamos en OKDIARIO, es mínima. De los 25 millones que pide Vinicius a los 20 que ofrece el Real Madrid. El jugador tampoco tiene prisa, pero en el club sienten que la demora juega en su contra, ya que en enero sería agente libre. Quieren una decisión definitiva y aprovecharán estas semanas para dar el último arreón. Mijatovic le ocurrió algo similar, ya que decidió marcharse a la Fiorentina cuando era líder en el conjunto merengue. Una elección de la que confesó que se arrepintió poco después de llegar a Italia. Todo queda en las manos del brasileño.