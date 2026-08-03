El Real Madrid jugará ante el Betis un viernes: ya es oficial el horario de la 4ª jornada de Liga

El Real Madrid jugará ante el Betis, en Sevilla, el viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas en un duelo que corresponde a la 4ª jornada de Liga. Por segundo año consecutivo, el Betis – Real Madrid se disputará un viernes y este duelo será justo antes de la primera jornada de Champions, competición que ambos disputan esta temporada.

La Liga ha oficializado los horarios de la 4ª jornada de Liga, la primera del mes de septiembre, en la que el Real Madrid se enfrentará al Betis en el Estadio de La Cartuja. Este duelo, uno de los mejores que se puede ver en la liga española, se disputará a las 21:00, hora en la que todavía, en esa fecha, hará mucho calor en Sevilla.

Ya el año pasado, este partido, Betis – Real Madrid, se jugó también un viernes, aunque fue en el tramo final de la Liga. En este caso es al principio, en la cuarta jornada, que precederá a la primera de Champions. Todavía no se sabe si Real Madrid y Betis jugarán el siguiente martes o miércoles en la competición europea, pero sí es seguro que estarán en la Champions.

Antes de este duelo en La Cartuja de Sevilla, el Real Madrid habrá disputado tres encuentros, todos muy pegados en fecha: ante el Espanyol el 22 de agosto (jornada 2, pero es el primer partido), contra la Real Sociedad el 26 de agosto en el Bernabéu (jornada 1) y ante el Málaga también en su estadio (jornada 3). Con este ante el Betis, serán cuatro partidos en 14 días, dos semanas.

En lo que respecta a otros partidos, el Barcelona jugará ante el Valencia en Mestalla el domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas, partido que puede cambiar si el Barça juega posteriormente en Champions el martes. El Atlético de Madrid se medirá al Athletic Club en San Mamés el sábado a las 16:15 horas.