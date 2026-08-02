Ya es oficial: Fran González deja el Real Madrid y ficha por el Sevilla

Real Madrid y Sevilla han hecho oficial este domingo el traspaso de Fran González. El guardameta español se marcha traspasado al cuadro de Nervión, con el que ha firmado para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Tras cuatro años en el club blanco, el portero pone fin a su etapa en el Madrid, donde llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2024-25 contra el Valencia en el Santiago Bernabéu.

«El Sevilla FC y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta Francisco Javier González Pérez hasta junio de 2031, cinco temporadas», anunció el club hispalense en su página web. El Madrid, por su parte, despidió al meta llegado a la cantera del conjunto blanco con 17 años, en 2022, hasta escalar al primer equipo.

«El Real Madrid siempre será su casa y le agradece su trabajo y su entrega durante todos estos años. Nuestro club le desea a Fran González y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida.», añade. En la 2023/24 compitió habitualmente con el Real Madrid C en Tercera Federación, con el que logra el ascenso como campeón. Además, debutó en la UEFA Youth League con el Juvenil A y con el Castilla en Primera Federación, disputando el partido de la última jornada ante el Málaga CF.

El internacional sub-21, campeón de Europa con la sub-19, jugó con el Castilla las dos últimas campañas y se asentó después como tercer portero del Real Madrid, convocado por el primer equipo en Liga y Champions hasta su debut. Ahora, deja la capital para tratar de hacerse con la portería del Sevilla.

Los andaluces han pagado 3 millones de euros por el 50% de sus derechos, además de algunas cláusulas de recompra para el Real Madrid. Una fórmula bastante habitual que está usando el conjunto madridista con los futbolistas formados en La Fábrica: se guarda una opción de recompra en el futuro y el 50% de sus derechos, y que ya le ha dado casi 200 millones de euros con estas ventas.