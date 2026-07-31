La Fábrica hace de oro al Real Madrid

LASi por algo destaca el Real Madrid más allá de sus éxitos deportivos, es la gran salud económica que disfruta. Lo demostró en las cuentas del ejercicio pasado con récord de ingresos, pero todo viene dado por la estrategia de Florentino Pérez a la hora de planificar la gestión deportiva. Este verano y en un mercado de fichajes que supone grandes inversiones, el club blanco ha conseguido sacarle oro a La Fábrica, donde los canteranos han emergido como el activo de venta que no para de hacer dinero para las arcas de Valdebebas.

Desde hace años, el club blanco siguió la misma rigurosa estrategia con los mejores talentos que se marchaban de la institución blanca: venta, pero con condiciones. La mayoría reservándose el 50% de los derechos para luego sacar tajada en caso de operaciones futuras a un precio superior. Una fórmula que está siendo hoy en día toda una hazaña para financiar fichajes como Cucurella, Dumfries, Carlos Espí y los inminentes Diomande y Rodri.

A falta de un mes para cerrar el mercado, el Real Madrid ya ha ingresado 185,5 millones de euros en la venta de canteranos. La primera gran venta que cerró fue la de Nico Paz al Como por 60 millones de euros a cambio del 50% de sus derechos y reservándose una opción unilateral de recompra de 80 millones de euros para el verano de 2027. Víctor Muñoz siguió la misma línea llenando la caja con su traspaso al Liverpool por 40 millones de euros bajo la misma condición, por lo que ingresó el club blanco 20 millones.

Una máquina de hacer dinero

Otras operaciones se cerraron en segundo plano para seguir hinchando la hucha del Real Madrid. Mario Gila se fue al Milan después de su brillante temporada en la Lazio a cambio de 15 millones de euros Y Álvaro Rodríguez pasó de jugar en el Elche al Bournemouth por 25 ‘kilos’, mismo destino que Álex Jiménez a cambio de 18,5 millones. Pero de estos dos últimos, el club ha recibido la mitad, es decir, 12,5 millones y 9,5 respectivamente. Víctor Valdepeñas se fue a la Fiorentina por 8 millones por el 50% de sus derechos; Mario Martín se quedó en el Getafe tras jugar el último curso cedido a cambio de 3,5 millones y Fran García, el único instalado en el primer equipo, se fue al Betis por 4 ‘kilos’.

Los dos próximos que están en camino son las ventas de Gonzalo y César Palacios al Fulham de Arbeloa. El delantero se marchará a cambio de 45 millones de euros por el 70% de sus derechos y el mediocentro por otros 10 millones. Incluso hay más canteranos que podrían salir, como Jacobo Ramón, Sergio Arribas o Fran González. Toda una fábrica de hacer dinero que hace que el Real Madrid pueda presumir de que su cantera genera un gran interés en los mejores clubes de Europa.