Oficial: el Real Madrid vende a Nico Paz al Como con una opción de recompra

El futuro de Nico Paz ya es oficial. Tal y como adelantó OKDIARIO en los últimos días, el Real Madrid ha encontrado la fórmula que buscaba para hacer caja este verano sin perder el control sobre una de las mayores joyas de La Fábrica. El club blanco anunció este lunes un acuerdo con el Como para que el internacional argentino permanezca en el conjunto italiano durante la temporada 2026-2027, una operación que responde al deseo del propio futbolista de seguir creciendo con minutos y protagonismo. Los transalpinos pagan a la entidad madridista 60 millones de euros por el 50 por ciento del jugador.

El comunicado del Real Madrid confirma además la clave de toda la operación: la entidad madridista mantiene una opción unilateral de recompra de 80 millones de euros para el verano de 2027. Es decir, Nico Paz seguirá una temporada más en Italia, pero Florentino Pérez y la dirección deportiva conservan la última palabra sobre su futuro.

Se trata de un desenlace que satisface a todas las partes. El Real Madrid tenía claro desde hace semanas que quería hacer caja con Nico Paz antes del 30 de junio para que la operación computara en el ejercicio económico anterior y ayudara a cuadrar las cuentas de la temporada. Sin embargo, tampoco estaba dispuesto a perder definitivamente el control de un futbolista al que consideran preparado para convertirse en una estrella en los próximos años.

Por ello, el club trasladó al Como que ejecutaría la cláusula de recompra de nueve millones de euros que tenía sobre el jugador y, posteriormente, buscaría la mejor fórmula para cerrar una nueva operación. Inicialmente, la idea pasaba por una cesión con compra obligatoria, una vía que permitía evitar una operación puente sancionable por la FIFA y, al mismo tiempo, garantizar un importante ingreso económico.

Las conversaciones entre ambas entidades no fueron sencillas. El Como no compartía el cambio de estrategia del Real Madrid, pero finalmente todas las partes acercaron posturas. El deseo de Nico Paz también resultó determinante. El argentino quería continuar una temporada más bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, convencido de que seguirá disfrutando del protagonismo necesario para completar su crecimiento antes de dar el salto definitivo a un grande de Europa.

Mientras tanto, el Real Madrid mantiene intacto su plan. Mourinho está encantado con el potencial del centrocampista y nunca cerró la puerta a contar con él, pero tanto el técnico como el club consideran que, con la enorme competencia que existe en la plantilla, lo mejor para el futbolista era seguir acumulando partidos al máximo nivel. Así, dentro de un año, los blancos podrán decidir libremente si ejecutan su opción de recompra y le incorporan al primer equipo o estudian un nuevo movimiento de mercado.

Con esta operación, el Real Madrid vuelve a demostrar que no renuncia al talento de Nico Paz. Le permite seguir creciendo donde el jugador quería estar, ingresa una importante cantidad económica y, además, conserva el control absoluto sobre uno de los futbolistas con más proyección del fútbol europeo.