Carlos Espí llama a la puerta de Mourinho

Carlos Espí ha dado su carta de presentación a José Mourinho. El delantero necesitó tan solo cuatro minutos ante el Ferencváros para marcar su primer gol con el Real Madrid. A pesar de haber salido desde el banquillo, el delantero de 21 años mostró el hambre goleadora que tiene y puede ofrecer al entrenador portugués para pedir su sitio más allá de ser un simple jugador de rotación.

Desde su primer día dejó claro que iba a ser un guerrero del portugués y ganarse el cariño del madridismo a pesar de no ser un fichaje galáctico: «En cada oportunidad que me dé voy a dar el máximo. Soy un jugador referencia al que le gusta estar dentro del área para, en cualquier ocasión, estar preparado. Y lo más importante, voy a dar el máximo por el Real Madrid y poder devolver la confianza que me dé el míster», dijo después de su primer entrenamiento.

Como si fuera una premonición, lo demostró en su segundo partido de pretemporada. Se estrenó ante la Fiorentina y ahí dejó destellos de lo que puede llegar a ser, un devorador de área que recuerda a Joselu. Un delantero joven, con proyección y que ha aceptado el reto de la exigencia del club blanco. Y su primer gran momento llegó este sábado con su primera muestra de ‘killer’. Saltó al terreno de juego en el inicio de la segunda parte y en el minuto 49 ya mandó el balón al fondo de la red. A pase de Fede Valverde ya dentro del área, Carlos Espí remató lo que bien podría definirse como un penalti en movimiento.

El ex del Levante remató desde esa posición, de primeras, para poner el 0-2 en ese momento y dar una exhibición de hacer algo que parece fácil: estar colocado en el mejor sitio y en el mejor momento para marcar. «Me siento mejor y con más liberación. Me han ayudado mucho los compañeros con el gol: Arda, Fede… todo equipo… Estoy muy contento», dijo después del partido.

Carlos Espí ilusiona al Real Madrid

En el Real Madrid buscaban un perfil como Carlos Espí. La salida de Gonzalo a Fulham hizo que el club blanco fuera con todo en el fichaje del valenciano y tener un perfil como tuvo hace tres temporadas con Joselu y que tantos buenos resultados dio. Aún está pendiente el futuro de Endrick y Mbappé aún sigue de vacaciones antes de volver al conjunto merengue.

A priori, el francés es dueño absoluto de esa posición y Espí sería el jugador que está por detrás para aprovechar los minutos que tenga. Sin embargo, Espí quiere aprovechar la pretemporada para hacer méritos y llamar a la puerta de Mourinho para que haya debate.