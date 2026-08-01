Carlos Espí tras debutar con el Real Madrid: «Mourinho me ha pedido que sea yo y me deje la piel»

Carlos Espí ha hecho su debut con el Real Madrid, pese a que su fichaje se anuncio hace apenas 48 horas. El delantero ha salido en el minuto 75 y ha logrado rematar un centro muy alto de Arnold. En unas declaraciones en la zona mixta, explica la petición de Mourinho antes de entrar: «Me ha pedido que sea yo, que esté en el área porque el partido estaba 2-2 complicado y que me deje la piel».

El ex del Levante apenas ha tenido tiempo para digerir todo lo que está pasando, aunque ha querido exponer sus primeras sensaciones vestido de blanco: «Es un sueño, yo estoy aquí para ayudar a mis compañeros, para dar el máximo, lo que me dé el míster, todas las oportunidades. Eso voy a hacer».

La ambición es clave de cara a jugar en un equipo de estas características. El delantero aún no se ha acostumbrado a su nueva camiseta, pero ya tiene claros sus objetivos con el equipo: «Primero tener minutos, ganar muchos títulos, ganar muchos partidos, debutar en el Santiago Bernabéu, lo que quiere cualquier jugador».

Así fue la bienvenida de Mourinho

Empezar con buen pie siempre es importante. En ese sentido, Espí revela que el portugués ha estado pendiente de él desde el primer momento: «Mourinho no me llamó, pero me recibió en la ciudad deportiva y muy contento». Después del encuentro, el entrenador ha recalcado que tiene mucho mérito haber jugado con tan poco tiempo y aún tiene que asimilar la noticia.

El Real Madrid comenzó el encuentro dominando de una forma muy notable. El equipo se puso dos cero con goles de Endrick y el canterano Alexis Ciria. Sin embargo, las piernas empezaron a pesar y la Fiorentina fue capaz de empatar el encuentro. Espí entro en unos minutos complicados, pero consiguió dejar algunas jugadas que demuestran que puede ser una referencia en el área.